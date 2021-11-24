Ekmekte dolar krizi: Yeni zam mı geliyor?

24 Kasım 2021 Çarşamba, 11:47

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.

Un fiyatlarında iki haftada yüzde 100’e varan artış nedeniyle ekmek fiyatın 3-4 liraya çıkacağına ilişkin iddiaları yanıtlayan Keçeli, "Haftaya ya da 10 gün içinde ekmeğin 3 liraya çıkma olasılığı yüksek" dedi.

YÜZDE 45-48'E KADAR ÇIKTI

12 Kasım'dan itibaren 2,5 TL'te çıkarılan ekmek fiyatlarına, yeni bir zammın daha yolda olduğunu kaydeden Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Ayın 10'unda Ziraat Odası Meclisi'nde onaylanan tarife 230 gram 2.50 lira. En son onaylanan tarife budur. Un fiyatları 200 liranın altındaydı. Ekmeğin maliyetinde unun oranı yüzde 35 bandındaydı şimdi yüzde 45-48'e kadar çıktı. Türkiye'nin buğday üretiminin bu sene yaklaşık 2-3 milyon ton aşağıda olmasından dolayı buğday açığımız da oluşmuştu.

Türkiye'ye ithal buğday geldiği için de dolara bağlı fiyatlardan dolayı haziran ayında 2250 liraya piyasaya sürülen buğday bugünler 4300 lira. Buğdayın fiyatı iki kat artmış durumda. Zam çare değil un fiyatlarındaki artışı durdurmak gerekiyor.

Ekmeğin hammaddesi olan unu fırınlara ucuz tedarikini sağlayacağız. 2.5 liraya ekmek bu şekilde sürdürülemez. Bir hafta en fazla 10 gün içerisinde tablo ortaya çıkacak. Bu süre içerisinde buğday ve un fiyatlarında revize olmazsa ekmek fiyatının 3 liraya çıkma olasılığı yüksektir.”