Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu
Denizli’de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi. Simit fiyatları 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren tanesi 2.5 TL’den satılmaya başlanacak.
Denizli'de Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu.
2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu.
24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak.
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