Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu

Denizli’de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi. Simit fiyatları 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren tanesi 2.5 TL’den satılmaya başlanacak.

İHA
24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:36
Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu
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Denizli'de Haziran 2021’de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu.

2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu.

24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak.


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