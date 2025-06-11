Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon ve kira mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2025 yılının dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının odağında küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, ekonomik belirsizlikler ve Türkiye'nin bu süreçte değerlendirebileceği fırsatlar yer aldı. Kurul, son iki yıldır yürürlükte olan ekonomi programının makroekonomik temelleri güçlendirdiğini ve ekonomiyi daha dayanıklı hale getirdiğini bildirdi.

SORUNLAR SÜRÜYOR

Kurul açıklamasında, 2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Yıllık enflasyonun 2025 Mayıs itibarıyla yüzde 35,4'e gerilediği ifade edildi. Açıklamada, "Enflasyonla mücadelede sadece talep yönlü değil, aynı zamanda arz yönlü politikalar da uygulanıyor" denildi. Konut, gıda ve enerji alanlarında yapısal adımların devreye alındığı vurgulandı.

KİRA ARTIŞLARI YAVAŞLAMIYOR

Talepteki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmeye rağmen kira enflasyonu yüksek seyrini sürdürüyor. Bu nedenle konut arzını artırmak, deprem kaynaklı stok kayıplarını telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar uygulamaya kondu. Kurul, önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesiyle birlikte kira artış hızında düşüş beklendiğini belirtti.

ENERJİ VE İSTİHDAMDA GÜNCEL ADIMLAR

Toplantının gündeminde enerji arz güvenliği ve verimliliği de yer aldı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak yerli ve yenilenebilir kaynakları geliştirmek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İstihdam cephesinde ise özel istihdam bürolarının durumu değerlendirildi. İş arayanların uygun pozisyonlara yönlendirilmesi ve geçici istihdam modellerinin güçlendirilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Açıklamada, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kısa süre önce devreye alınan yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ne de yer verildi. Katma değerli üretim ve bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda daha seçici ve odaklı desteklerin sürdürüleceği bildirildi. Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmek için tüm paydaşlarla koordineli şekilde hareket edildiği ifade edildi.