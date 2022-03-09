Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Saray'da toplandı: "Savaşın ekonomik etkilerini azaltacağız, sıkıntı yok teyit ettik"

09 Mart 2022 Çarşamba, 07:48

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 5'inci toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşti.

Saray'da yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

SAVAŞA BAĞLI EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin görüşüldüğü belirtilerek, "Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler, turizm sektöründe atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir" denildi.

Uluslararası piyasalardaki gelişmelere yönelik alınacak önlemlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine, arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmiştir. Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirilmiştir. Rusya ve Ukrayna savaşının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımlar eşgüdüm içerisinde uygulanmaya devam edilecektir"







