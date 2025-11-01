Ekonomi politikaları yurttaşı sosyal yardımlara muhtaç hale getirdi: Milyonlar yoksul!

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sosyal yardım hizmeti veren kamu kuruluşlarının 2022-2023 ve 2024 yıllarındaki sosyal yardım harcamaları da yer aldı.

Buna göre sosyal yardımlardan yararlanan toplam hane sayısı 2022 yılında 4.4 milyon, 2023 yılında 4.9 milyon oldu.

Geçen yıl ise 4 milyon 574 bin 684 hane sosyal yardımlardan yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yardımlar kapsamında geçen yıl 1.5 milyon yurttaşa yaşlı ve engelli aylığı verildi.

Bunun için 62.7 milyar lira ödeme yapıldı. Sosyal ve ekonomik desteklerden (çocukları muhtaç aileler) yararlananların sayısı 252 bin 348 oldu. Toplam 11.5 milyar lira ödeme yapıldı. Evde bakım desteğinden yararlanan 542 bin 619 kişiye 54.7 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen tüm sosyal yardımlara aktarılan kaynak 106.7 milyar lira oldu. Geçen yıl 9.4 milyon kişinin genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılandı. 105.6 milyar lira ödeme yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç aylığı (yetim ve engelliler) verilen kişi sayısı 6 bin 358 oldu. 337.5 milyon lira ödendi. İmaret hizmetlerinden 270 bin 150 kişi yararlandı. 1.7 milyar lira ödeme yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrencilere burs verildi. Bu burstan 49 bin 62 öğrenci yararlandı. 446.2 milyon lira ödeme yapıldı.

MEB’İN YARDIMLARI