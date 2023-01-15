Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

SPK tarafından yapılan basın açıklamasında piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiği ve sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

BORSA YATIRIMCISININ BAŞI DÖNDÜ



BIST 100 haftanın ilk üç işlem gününde yüzde 11,5 düşüş kaydetti. Endeks Çarşamba günü itibariyle 3 Ocak'taki gördüğü rekor seviye olan 5 bin 704 puandan yüzde 16 düşüş kaybı yaşarken, haftanın ikinci yarısında işli - çıkışlı bir seyir izleyerek kayıpla başladığı perşembe günün kazançla tamamladı.

KGF PAKETİNİN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nin ayrıntılarını anlattı. Nebati'nin açıkladığı Paketin sağladığı kefalet limitlerinden 35 milyar TL’si işletme giderlerini, 35 milyar TL’si Döviz kazandıran faaliyetleri, 20 milyar TL’si yatırım-proje finansmanını destekleme amacıyla ayrılacak. Ayrıca imalat sanayi desteği için 15 milyar TL, EYT desteği için 25 milyar TL, 10 milyar TL’si bölgesel odaklı KOBİ desteği kullandırılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nin ayrıntılarını anlattı. Nebati'nin açıkladığı Paketin sağladığı kefalet limitlerinden 35 milyar TL’si işletme giderlerini, 35 milyar TL’si döviz kazandıran faaliyetleri, 20 milyar TL’si yatırım-proje finansmanını destekleme amacıyla ayrılacak. Ayrıca imalat sanayi desteği için 15 milyar TL, EYT desteği için 25 milyar TL, 10 milyar TL’si bölgesel odaklı KOBİ desteği kullandırılacak.

12 AYLIK CARİ AÇIK 45 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte 12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı. Kasım'da net hata noksan girişi de devam etti ve Ocak-Kasım döneminde 22,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

GRAM ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın ABD enflasyonunun beklentilerle uyumlu gelmesi sonrası düşen dolar ve tahvil getirilerinden destek bularak yükselişini sürdürdü. Spot altın Mayıs ayından beri ilk kez 1900 dolar seviyesini aşarken gram altın da 1148 TL ile rekor kırdı.

ABD'DE İLK NEGATİF ENFLASYON

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu. Aralık ayında enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel geldi. Aylıkta negatif enflasyon görülürken, yıllık bazda yüzde 6,5'lik bir gerçekleşme kaydedildi.