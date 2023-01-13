Borsa günü yükselişle tamamladı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 18:36

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:36

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler; veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, Çin'de büyüme, sanayi üretimi, Euro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.