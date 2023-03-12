Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 07:00

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

MİLLET İTTIFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN İHTİYAÇ KREDİLERİNE KRİTİK DÜZENLEME

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerine de örtülü faiz üst sınırı getirdi. TCMB’nin referans faizinin üzerinde oluşacak ihtiyaç kredisi faizi uygulayan bankalar, menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabi tutulacak.

ABD'DE TARIM DIŞI ISTIHDAM BEKLENTILERI AŞTI

ABD ekonomisi şubat ayında 311 bin net tarım dışı istihdamla 225 bin olan beklentinin üzerinde bir istihdam artışı yarattı. Bu veriye karşın işsizlik oranı yüzde 3,6 ile yüzde 3,4’lük beklentilerin üstünde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentinin altında artış kaydetti. Verilerin açıklanmasının ardından Fed swaplarında Mart'ta 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 50'nin altına düştü.

POWELL’DAN ŞAHIN FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.

DEV BANKANIN İFLASI ALTINDA RALLİYE NEDEN OLDU!

ABD’de Silicon Valley Bank’in iflası piyasaları sarstı. Ons altın fiyatı yüzde 2’nin üzerinde artışla cuma günü 1870 dolara yükseldi. 7 Mart’ta Powell’ın konuşması sonrasında 1102 TL’ye kadar gerileyen gram altın fiyatı, 1140 TL’ye kadar yükseldi.