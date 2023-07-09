Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 07:00

Seçim öncesinde Türkiye'yi içine ittikleri ekonomik durumdan yine kendilerinin kurtarabileceğini iddia eden iktidar, seçimin ardından zam yağmuruna devam ediyor.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu kapsamda, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi. Güler, emeklilere yapılacak zam konusundaki soruya, "Şu andaki dağılım, enflasyon farkının yansıtılması. Bunu ilerleyen zamanda tekrar değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 oranında zam yapılmasını da içeren ekonomik torba teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu´nda kabul edildi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı tüketici ve üretici enflasyon verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

FED TUTANAKLARINDA DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞ VURGUSU

Fed’in faizleri değiştirmeme kararı aldığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını Haziran’da da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar, Temmuz’da da faiz artırımı olabileceği sinyali verdi.