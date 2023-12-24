Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 07:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği ikinci toplantısının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret konusunun bu toplantıda da görüşülmediğini belirtti. Ağar ücret konusunun ilk toplantıda da gündeme gelmediğini söylemişti. Üçüncü toplantının da bu hafta yapılması planlanıyor.

MOODY’S TÜRKİYE RAPORUNU YAYINLADI

Moody's, Türkiye için yayınladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, "Türkiye’de kurumsal kapasitede toparlanma pozitif senaryoda dahi zaman alacak" olarak belirtti ve "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi halinde görünüm pozitife çevrilebilir" olarak değerlendirdi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİNDE TARİH VERİLDİ

TBMM Genel Kurul’u, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek. Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 250 baz puan artırarak, yüzde 42,5 seviyesine çekti. Karar metninde, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" denildi.

MERKEZ 17 YIL SONRA İLK İHALEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Merkez Bankası 2 hafta vadeli 80 milyar TL tutarında depo alım ihalesi açtı. TCMB 2006'dan beri ilk kez düzenlediği ihale kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için devreye alındı. TCMB 250 baz puan faiz artışına gittiği PPK toplantısı ile eşzamanlı olarak adımı duyurdu.