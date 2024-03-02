Ekonomide gözler enflasyon verisinde: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 02.03.2024 - 14:26

Enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayı enflasyon verileri pazartesi saat 09.30'da, verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) oranı saat 10.00'da açıklayacak.

ŞUBAT ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Reuters'ın 14 ekonomistin çıkışıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 42.7 düzeyinde olması bekleniyor.

Reuters anketinde Şubat'ta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 65.1 ila yüzde 67.4 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3.3 ila yüzde 4.1 aralığında şekillendiriliyor.

Ankette yılsonu tahmin aralığı yüzde 35 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor. Ekonomistler, ay enflasyonundaki artışın özellikle gıda, dağıtım gibi sektörlerdeki fiyat artışlarının yanı sıra asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 49 oranındaki zammın hizmet sektöründeki Fiyatlara sarkan etkisi değerlendiriyor.

AA Finans'ın şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi şubatta TÜFE’nin aylık yüzde 3,8 seviyesinde artacağı yönünde.

Ankette TÜFE’nin yıllık olarak ise yüzde 66 artacağı öngörüldü.

Şubat ayı enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 3,2; en yüksek beklenti yüzde 5 seviyesinde belirlendi. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 68; en düşük ise yüzde 65 seviyesinde.

HANGİ VERİYE DİKKAT EDİLECEK?

Öte yandan TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yüzde 36'lık enflasyon hedefinin iddialı olduğunu belirterek, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU BELLİ OLDU

İTO dün İstanbul'un şubat ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,07, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,58 arttı.

OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.70, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise aylık yüzde 9,38 artarken 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıklanmıştı.