Ekonomik güven endeksi düştü
TÜİK’e göre ekonomik güven endeksi mart ayında 95,7 iken, nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK’e göre ekonomik güven endeksi mart ayında 95,7 iken, nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Ekonomik güven endeksi, Nisan 2022
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 7,3 ORANINDA AZALDI
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,7 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 83,5 değerini aldı.
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