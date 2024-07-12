Ekonomik kriz geri adım attırdı! F-16 teslimatında değişiklik

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:51

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:51

ABD, Türkiye'nin 40 adet yeni nesil F-16 savaş uçağı satın alması ve 79 adet modernizasyon kiti ile çok sayıda füze alımına onay vermişti.

Türkiye ise ABD ile yapılan 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı modernize anlaşmasında maliyetleri azaltmak amacıyla bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye bazı savaş uçağı parçalarının yerel olarak üretilmesi için bir offset anlaşması yapmayı hedefliyor.

İsmi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırılan habere göre, anlaşmanın maliyetlerini düşürmek amacıyla daha az modernize kit ve mühimmat almayı planladıklarını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen basın toplantısında da yedek parçalarla ilgili konunun gündeme geldiğini aktarıldı.

Bloomberg, teslimatların 2030 yılı civarında yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında; radar, elektronik harp paketi, iletişim sistemi ve görev bilgisayarı da dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeler de yer alıyor.