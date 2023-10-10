Ekonomik sorunlar nakit akışı ve garantiyi daha önemli hale getiriyor: ‘Koruma’ pazarı canlı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Finansal koruma ve garanti sağlayan sigortalar, hem iç hem dış pazarlardaki zorlu koşullar nedeniyle son yıllarda daha çok tercih edilir hale geldi. Bu pazar Türkiye’de yavaş yavaş gelişse de, yeni atılan adımlar ve ürün çeşitliliği sonuç veriyor.

Allianz Trade’in Türkiye’nin en büyük 500 şirketine yönelik bu yıl altıncısını düzenlediği “Ticari Alacak Risk Yönetimi” anketine göre ticari alacak sigortası en çok kullanılan teminat ürünlerinden biri oldu. Ankete göre bu şirketlerin yüzde 45’i alacak sigortası kullanıyor. Bu sonucu değerlendiren Allianz Trade Türkiye Üst Yöneticisi Ahmet Ali Bugay şu yorumu yaptı: “Ticari alacak sigortasının şirketlerimiz tarafından ilgi görmesi, nakit akışlarını ve iş süreçlerini alacak sigortası ile güvence altında tutmaları, bu konudaki bilinirliğin de arttığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz şartlarda ankette ortaya çıkan sonuçları sevindirici olmakla birlikte risk yönetimi açısından ürünün kullanımında ciddi artış potansiyeli olduğuna da işaret ediyor.”

HAVUZ BÜYÜYECEK

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz ise kurumlar ve tüzel kişiler kadar bireylerin de ticari hayatta kefil olduğunu veya kişilerden alınacak mal ve hizmet karşılığı bireylerden teminat istendiğini belirterek bu noktada kefalet sigortasının bireylerin de ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yılmaz bu alandaki potansiyele dikkat çekerek “Bireylerin kefalet sigortasından alacakları teminat rakamları kurumlar ve tüzel kişilere kıyasla daha düşük olacak. Bu da sigortalanabilir menfaat anlamında sigorta şirketleri tarafından daha kolay yönetilebilir ve büyük sayıların çalışacağı bir havuzu oluşturacaktır” dedi.

‘YENİ MODELLERLE ACENTELERİN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ’

Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, şirketin paydaşlarıyla bir araya geldiği özel etkinlikte sektörün en önemli satış kanallarından birinin acenteler olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki süreçte, broker kanalında yakaladıkları başarı ve penetrasyonu, acentelerde de sağlamak üzere çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Şişli, “Kurguladığımız modeller ile acentelerimizin gelirlerinde ciddi artış sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Şişli ayrıca risk mühendisliğinde sektörün en güçlü aktörlerinden olduklarını belirtti.

‘DİJİTALE ZAMANINDA YATIRIM YAPANLAR AYRIŞIYOR’

Anadolu Sigorta’nın, Smart-i Awards’ta “dijital dönüşüm” ve “yenilikçi müşteri etkileşimi” kategorilerinde iki altın ödül kazandığı açıklandı.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu, “Bu ödüllerle dijital dönüşümdeki iddia ve başarımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Dünya büyük bir hızla dönüşürken yapay zekâ ve verinin etkin kullanımının önemi her geçen gün artıyor. Dijital dönüşüme zamanında yatırım yapan şirketler de bu anlamda diğerlerinden ayrışıyor ve geleceğe çok daha kolay uyum sağlıyor” dedi.

ZORUNLU AFET SİGORTASI İÇİN ÖZEL EKSPER TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (TOBB SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Adana’da düzenlenen “Sanayici ve KOBİ Gözüyle Deprem Sigortası” konulu panelde yaptığı konuşmada 2024 yılıyla birlikte uygulamaya girmesi beklenen zorunlu afet sigortasıyla ilgili yeni bir eksperlik dalı ihdas edilmesini önerdi. Erdem ayrıca Kahramanmaraş depreminde zorunlu deprem sigortası alanında eksperlerin üstlendiği hasar dosya verilerine ilişkin bilgiler sunarken olası İstanbul depreminde hasar tespit çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması için alınması gereken önlemleri sıraladı.

‘YERKÜREYE SAYGI’YA KASKO İLE DEVAM ETTİ

Sompo Sigorta’nın, doğaya saygılı sigortacılık anlayışı kapsamında elektrikli ve hibrit araçların bataryalarını teminat altına alan “çevre dostu kasko”yu müşterilerine sunduğu açıklandı.

İklim değişikliğiyle mücadeleye atıf yapan Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Yerküreye Saygı’ anlayışıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkı sunmak için çalışıyoruz.”

SERMAYE ARTIŞI YAPTI FARKLI BRANŞLAR ARIYOR

Emaa Sigorta’nın, şirket sermayesini 180 milyon liradan 450 milyon liraya çıkardığı açıklandı. Halihazırda seyahat sağlık sigortası ürünüyle müşterilerine ulaştıklarını ifade eden Emaa Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk, diğer branşlarda da hizmet vermek üzere acenteleri ile işbirliğine hazırlandıklarını söyledi. Öntürk şöyle devam etti: “Daha iyisi için ’Değişimin kendisi ol’ diyerek yola çıktık.”

SİGORTA TÜFE GEÇEN AY YÜZDE 2.4 DÜŞTÜ!

TÜİK’in Eylül 2023 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerinin detayları, sigorta sektöründe aylık bazda fiyat düşüşlerine işaret etti.

TÜİK’in sepetindeki branşlara göre “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde yüzde 2.7 düşerken Aralık 2022’ye (9 aylık) kıyasla yüzde 2.7, Eylül 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 40.1 yükseldi. Bu kapsamda, alt branşlar açısından fiyatlar aylık bazda konut sigortasında yüzde 0.1 artaken ulaştırma sigortasında yüzde 2.4, sağlık sigortasında yüzde 4.9 düşüş görüldü. İlk dokuz aylık artışlar konutta yüzde 4, sağlıkta yüzde 34.8, ulaştırmada yüzde 29.6 oldu. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 86.5, sağlıkta yüzde 67.9 ve ulaştımada yüzde 37.2 olarak hesaplandı.

SEKTÖRDEN KISA KISA