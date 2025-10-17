Ekonomik veriler alarm veriyor: Kapanan şirket sayısında dev artış!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin şirket kurulum ve kapanış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre eylülde kurulan şirket sayısı önceki aya göre yükseliş gösterdi, kapanan şirket sayısı da arttı.
KURULAN VE KAPANAN ŞİRKETLERDE DEĞİŞİM
- Eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 6 artışla 9 bin 210’dan 9 bin 759’a yükseldi.
- Kapanan şirket sayısı ise yüzde 23 artarak 2 bin 336 oldu, ağustosta 1.900 şirket kapanmıştı.
- Geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,4 arttı.