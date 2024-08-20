Ekonominin en önemli sorunu nedir? 'Yurttaşın canını yaktı'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:30

ASAL Araştırma tarafından Temmuz 2024'te 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu, gıda ürünleri fiyatlarındaki artış olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 28,7'si bu konunu en büyük ekonomik sorun olduğunu düşündü.

Anket sonuçlarına göre, kira ve konut fiyatlarındaki artış yüzde 16,4 ile ikinci sırada yer alırken, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği yüzde 8,0 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Enflasyonun yüksekliği yüzde 6,3, işsizlik ise yüzde 6,2 oranıyla dikkat çeken diğer ekonomik sorunlar arasında yer aldı.

Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği yüzde 5,0, ekonomi yönetimi ise yüzde 4,5 oranında bir sorun olarak görüldü.

Gelir ve vergi adaletsizliği yüzde 4,3, her şeyin sorun olduğuna dair görüş yüzde 4.0 oranında belirtildi. Faizlerin yüksekliği yüzde 3.4, liyakatsizlik yüzde 2.6, üretimde yetersizlik yüzde 2.5 ve eğitimsizlik yüzde 2.3 oranlarında önemli sorunlar olarak sıralandı.

Diğer sorunlar arasında ahlaki değer kaybı yüzde 1,6, cari açık yüzde 0,9, kamuda israf yüzde 0,6 ve sorun olmadığını düşünenler yüzde 1,0 oranında yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 1,0'ı fikrinin olmadığını belirtirken, diğer sorunlar yüzde 0,7 oranında yer aldı.