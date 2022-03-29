Ekonomist Duran Bülbül'den akaryakıt ve elektrik zamlarına tepki
Akaryakıta ve elektriğe yeni zamlar gelecek mi? Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Duran Bülbül, zamların ana nedenlerini açıkladı.
Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Kilovatsaat (kWh) başına net enerji maliyeti 1.75 TL'yi geçti. Nisanda zam yapılmaması durumunda temmuz ayında yüzde 100’ün üzerinde zamma mecbur kalınacağı ifade ediliyor. Ekonomist Duran Bülbül, akaryakıta ve elektriğe gelecek yeni zamlara ilişkin Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
Bülbül, “Dünyada bir yılda benzin ve motorinin fiyatı yaklaşık olarak artışa baktığımızda yüzde 42 artmış oysa Türkiye’de bir yılda benzin ve motorinin fiyatı yaklaşık yüzde 400 artmış. Son 3 ayda Türkiye’de benzinin fiyatı yüzde 100 artmış” ifadelerine yer verdi.
Bülbül, benzin ve motorinde fiyat artışlarındaki temel sorunu şöyle dile getirdi: “Dünya’da benzin ve motorin fiyatları merdivenlerle çıkıyor ama biz de asansörle çıkıyor”
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Bülbül, “Şu ana kadar kendi enerji kaynaklarımızı ve alternatif enerji kaynaklarımızı yaratamamışız” diye konuştu.
İlgili Haberler
- Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül anlattı: Türk bankalarının değeri düşüyor mu?
- Ekonomist Duran Bülbül'den kripto para yönetmeliği yorumu: Yasaklayarak önleyemezsiniz
- Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül: İktidar döviz krizinden ve yoksulluktan besleniyor
Video Haberler
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- '5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı'
- İzmir'de çirkin saldırı!
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Eş zamanlı ‘tefeci’ operasyonu: 9 gözaltı
- TÜSİAD’dan faiz çıkışı
- Futbolda eşi benzeri görülmemiş teklif!
- Kayyum rektör İnci'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Hurmanın kilosu 145 lira
- Moğolistan'ın ağaç hedefi
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
- Bakan Akar’dan 'mayın' açıklaması
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu