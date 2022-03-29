Ekonomist Duran Bülbül'den akaryakıt ve elektrik zamlarına tepki

29 Mart 2022 Salı, 11:24

Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Kilovatsaat (kWh) başına net enerji maliyeti 1.75 TL'yi geçti. Nisanda zam yapılmaması durumunda temmuz ayında yüzde 100’ün üzerinde zamma mecbur kalınacağı ifade ediliyor. Ekonomist Duran Bülbül, akaryakıta ve elektriğe gelecek yeni zamlara ilişkin Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Bülbül, “Dünyada bir yılda benzin ve motorinin fiyatı yaklaşık olarak artışa baktığımızda yüzde 42 artmış oysa Türkiye’de bir yılda benzin ve motorinin fiyatı yaklaşık yüzde 400 artmış. Son 3 ayda Türkiye’de benzinin fiyatı yüzde 100 artmış” ifadelerine yer verdi.

Bülbül, benzin ve motorinde fiyat artışlarındaki temel sorunu şöyle dile getirdi: “Dünya’da benzin ve motorin fiyatları merdivenlerle çıkıyor ama biz de asansörle çıkıyor”

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Bülbül, “Şu ana kadar kendi enerji kaynaklarımızı ve alternatif enerji kaynaklarımızı yaratamamışız” diye konuştu.