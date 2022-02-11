Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan iktidara 'zam' tepkisi: 'Biz bu dünyaya AKP'nin yanlışlarının cezasını çekmek için mi geldik?'

11 Şubat 2022 Cuma, 10:42

Akaryakıt, gıda ve enerjiye gelen zamlar yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yeni zamlar yurttaşların tepkisine neden olmaya devam ederken Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Biz bu dünyaya AKP'nin yanlışlarının cezasını çekmek için mi geldik?" dedi.

Zelyut, bugünkü "AKP'nin yanlışlarının cezasını çekmek zorunda mıyız?" başlıklı yazısında zamlara sert tepki gösterdi.

"İnsaf be kardeşim! Benzine bir yılda gelen zam yüzde 111 oldu. Motorine ise yüzde 133 zam geldi" diyen Zelyut, "Saraylar yaparsanız, makam araçları, uçaklar alırsanız, yandaşlarınıza belediyeden para saçarsanız, 3-5 maaş dağıtırsanız, halka algı yapmak için faiz indirip sonra kuru patlatıp tekrar örtülü faiz artırırsanız ne olur? Bütün bu paralar nereden çıkıyor, Hazine'den. Hazine ise açık verdiği zaman ne yapacak? Zam, vergi ve borçlanma…" ifadelerini kullandı.

Zamların yurttaşı yaşama küstürdüğünü ifade eden Zelyut, yurttaşta bu zamları ödeyecek gelir kalmadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP BİR ÜLKE"

Zelyut, şöyle devam etti:

Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip bir ülke olduğu gibi, bir de gelir dağılımı en bozuk ekonomilerden birisi.

Dün TUİK tarafından açıklanan son işsizlik rakamları halkın enflasyonla ezilirken bir de mevcut geliri nasıl kaybettiğini ortaya koymuştur. Bakın rapor ne diyor:

"Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 22,6 oldu."

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,6 ile halkın ne kadar zorda olduğunu göstermiştir. Aslında rakamın TUİK'in açıkladığından daha büyük olduğunu da söylememize gerek var mı?

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Aralık 2021'de 8 milyon 365 bin kişi olarak gerçekleşti. Dile kolay 8,3 milyon kişi…

Kasım 2021'de 8 milyon 51 olan geniş tanımlı işsiz sayısı bir ayda 314 bin kişi artıyorsa Türkiye'de işlerin iyiye gittiğine kim inanır?

Şimdi soruyu tekrar soralım: Biz işsizken, gelirimiz enflasyonla kuşa dönmüşken yandaşları zengin etmek zorunda mıyız?