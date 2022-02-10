CHP’den elektrik zamlarına karşı gaz lambalı afiş: “Zamları geri çek, zulme son ver”
CHP’nin sosyal medya hesabında, artan elektrik faturalarına dikkat çekmek için “Zamları geri çek” ve “Zulme son ver” yazılı gaz lambalı afiş paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalara yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP il teşkilatları yurdun farklı noktalarında harekete geçerek eylem düzenledi.
CHP, elektrik zamlarına dikkat çekmek için gaz lambası fotoğrafı ile hazırladığı “Zamları geri çek” ve “Zulme son ver” yazılı afişleri partinin sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, “Millet elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu zulme nasıl izleyici kalabiliyorsunuz? #ZamlarıGeriÇek” notu yer aldı.
Millet elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu zulme nasıl izleyici kalabiliyorsunuz? #ZamlarıGeriÇek pic.twitter.com/zSbPTuejyS— CHP ???? (@herkesicinCHP) February 10, 2022
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