CHP’den elektrik zamlarına karşı gaz lambalı afiş: “Zamları geri çek, zulme son ver”

10 Şubat 2022 Perşembe, 23:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalara yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP il teşkilatları yurdun farklı noktalarında harekete geçerek eylem düzenledi.

CHP, elektrik zamlarına dikkat çekmek için gaz lambası fotoğrafı ile hazırladığı “Zamları geri çek” ve “Zulme son ver” yazılı afişleri partinin sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, “Millet elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Bu zulme nasıl izleyici kalabiliyorsunuz? #ZamlarıGeriÇek” notu yer aldı.