Ekonomist Filiz Eryılmaz altın ve gümüş yatırımcılarına tarih verdi: 'Denklem her an değişebilir'

Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki Hürmüz Boğazı gerilimi ve ateşkes sürecine odaklandı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalarda güçlü bir “savaş fiyatlaması” oluştuğunu belirterek yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken başlıkları değerlendirdi.

HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD’nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran’ın ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını ifade eden Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılma ihtimalinin jeopolitik riskleri artırdığını vurguladı.

Piyasaların halen barış ihtimalini tamamen dışlamadığını belirten Eryılmaz, belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekerek, "Sert satışlar henüz yok ancak belirsizlik her an denklemi değiştirebilir" dedi.

BORSA İSTANBUL İÇİN STRATEJİ ÖNERİLERİ

Borsa İstanbul’un tarihi zirvesini yenilediğini hatırlatan Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Kısa vadede alım yönünde pozisyon almak için belirli seviyelerin üzerinde güçlü kapanışların izlenmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, orta ve uzun vadede ise geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Mevcut seviyelerden doğrudan işlem açmanın riskli olabileceğine işaret eden Eryılmaz, daha sağlıklı bir strateji için geri çekilmelerin takip edilmesini önerdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ PİYASALAR İÇİN KRİTİK

Haftanın en önemli gününün çarşamba olacağını belirten Eryılmaz, hem Merkez Bankası’nın faiz kararı hem de ateşkes sürecinin aynı döneme denk gelmesinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Eryılmaz, Merkez Bankası’nın politika faizinde değişiklik yapmayabileceğini, ancak karar metninde ilerleyen dönemlere ilişkin mesajların önem taşıyacağını ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TEKNİK SEVİYELER

Emtia piyasasında petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Eryılmaz, yatırımcıların teknik seviyelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ons altın için belirli direnç seviyeleri aşılmadan yeni alımların riskli olabileceğini ifade eden Eryılmaz, gram altın tarafında ise belirli bant aralığının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gümüş için de kritik eşiklere dikkat çeken Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

79.5–80.3 arası işlem yapılmaması gereken bölge (no-trade zone). 80.45 TL üzeri kırılım gümüşü güçlendirir.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Hafta boyunca piyasalarda ana belirleyici unsurun jeopolitik gelişmeler olacağını belirten Eryılmaz, olası barış haberlerinin özellikle gümüş fiyatlarında daha güçlü hareketlere yol açabileceğini ifade etti.