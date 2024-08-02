Ekonomist Onur Çanakçı’dan ‘yeni vergi paketine’ sert eleştiri: Toplumun yüzde biri, yüzde kırkının sahibi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:22

Güncelleme: 02.08.2024 - 18:23

Türkiye'de yıllarca devam eden yanlış ekonomi politikaları nedeni ile kontrolden çıkan ekonomiyi düzeltmek için alınan sert önlemler devam ediyor. Duyurulan yeni vergi paketi ise tartışmaların odağında.

Birçok kaleme yeni vergilerin alınabilmesine ya da mevcut vergilerin yükselemesine imkân sağlayacak vergi paketinin neleri kapsadığını, ekonomist Onur Çanakçı anlattı.

'NÜFUSUN YÜZDE 1'İ, YÜZDE 40'ININ SAHİBİ!'

Açıklanan vergi paketinin, Türkiye’yi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak yapısal bir reformu işaret etmediğini belirten Onur Çanakçı, “Bu vergi paketi dediğimiz sistem, vatandaşın cebindeki iki kuruşa göz dikmenin bedeli, bütçenin binde bir buçuğu. Bu kadar insanın zorda bırakılmasına, insanların cebindeki iki kuruşa çöküldüğüne değmez!” açıklamasında bulundu.

Yirmi yıllık AKP iktidarında, on yedi trilyon dolarlık bir para emanet edildiğini vurgulayan Çanakçı, “Bu rakama gelir dağılımı olarak baktığımızda, nüfusun yüzde biri yüzde kırkının sahibi” diyerek gelir dağılımındaki adaletsizliği eleştirdi.

VERGİ ÖDEMEYEN FİRMALAR

Kamu özel işbirliği içerisinde ihale alan 44 firmayı eleştiren Onur Çanakçı, “Bir lira vergi vermemişler. Burada şöyle bir şey var. Bugün bankalarının on dört trilyon kredi hacmi var. Bunun yüzde kırkı kamu bankalarından verilmiş durumda. Bu kredilerin yüzde otuzu, aynı yüzer firmaya verilmiş” diye açıkladı.

Çanakçı, bunun bir vergi illüzyonu olduğunu vurguladı. Garanti verilerek yaptırılan konut, hastane projelerine yüz altmış sekiz milyar ödendiğini belirtirken, bu paranın yurttaşların verdiği vergilerden alınarak ödenen bir bütçe olduğunu dile getirdi.

NAS’A ELEŞTİRİ

Nas konusuna da değinen Çanakçı’ya göre, bu sistem oligarkları zengin etmeye yarıyor. Kamu arazilerinin yandaşlara verilip, kamu bankalarından finanse edilerek; AVM, konut projeleri, hastaneler yaptırılıp, halkın parasıyla oligarklara bir servet kazandırmaya yaradığına dikkat çekti.

YENİ ZAMLAR YOLDA MI?

Tüm bu politikaların, yoksuldan zengine para aktarımı olduğu ve yurttaşların dayanacak durumu kalmadığını belirten Çanakçı, yeni zamlar görülecek mi sorusunu yanıtladı.

“Doğalgaz ve elektriğe zam geleceği belliydi. Zam yapmakta çok istikrarlılar, doğalgazda yüzde otuz sekiz, elektiriğe yüzde otuz sekiz... Hatta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk basın toplantısında bunu ağzından kaçırdı. Bir düzenleme yapılacak dedi. Elektriğin maliyeti iki lirayken, biz kırk kuruşa kullanıyorduk. Niye? AKP seçim kazansın diye. AKP seçimi kaybetti. Onun için de zamlar görmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki enflasyon talep enflasyonu değildir, maliyet enflasyonudur. Tüm bu sebepler zam ve enflasyonla mücadelede zorlukları gösterecektir”.