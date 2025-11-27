Ekonomist tahminleri yayımlandı: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme oranı ne kadar olacak?

AA Finans’ın beklenti anketine göre ekonomistler, Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 2025 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 seviyesinde artacağını öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 1 Aralık Pazartesi günü yayımlayacağı 2025 yılı 3. çeyrek GSYH sonuçlarına yönelik anket, toplam 20 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre 3. çeyrek büyümesine ilişkin tahminler, yüzde 3,20 ile yüzde 5,00 bandında toplandı.

2025 VE 2026 BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,49 olarak hesaplandı. Bu kapsamdaki en düşük tahmin yüzde 3,00, en yüksek tahmin ise yüzde 4,50 seviyesinde kaydedildi.

Ankette, 2026 yılı sonuna dair büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,75 olarak belirlendi. Türkiye ekonomisi, 2024’ün 3. çeyreğinde yüzde 2,8, 2025’in 2. çeyreğinde ise yüzde 4,8 oranında büyüme göstermişti.