Ekonomistler değerlendirdi: Kur korkusu büyüyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 04:07

İktidar, dünyanın en prestijli finans merkezini İstanbul’da açmakla övünürken finansal piyasalara güven her geçen gün zayıflıyor. Öyle ki Merkez Bankası’nın resmi sitesinden açıkladığı makro ihtiyati tedbirler, önce bankalara özel yazı ile bildirilirken şimdilerde telefonla aramalar başladı. Ekonomistler ise makro tedbirlerin mikroya dönüştüğünü, bankalarda açılan döviz alım satım makasının ekonomiyi Kapalıçarşı’ya ittiğini belirtti.

Dolar/TL istikrarlı artışını sürdürürerek dün 19.40’ı da geçti. Kapalıçarşı’da ise bu rakam 20’yi geçerken bankaların döviz alım satım fiyatları arasındaki fark da 80 kuruşa kadar çıktı. Ekonomi yönetimi ise makro ihtiyari tedbirler adın altında piyasaya müdahalesini artırdı. Son olarak bankacılık uzmanı Şenol Babuşcu, Merkez Bankası’nın bankaların belirli bir saatten sonra döviz işlemine izin vermediğini duyurdu.

“Makro ihtiyati tedbir” olarak duyurulan bu önlemlerin artık mikro olmaya başladığını belirten Babuşcu “Her gün yeni bir düzenleme ve karar geliyor. Bu kararların bir kısmı sadece bankalara özel yazı veya telefonla bildiriyor. Kamuoyunun bilmesini istemiyor. Merkez’in temel amacı şu an kurların sıçramaması, bunun için her şeyi yapmaya hazır” dedi.

(Şenol Babuşcu)



"DÖVİZ TALEBİ ÇOĞALDI"

Bankalardaki alım satım makasının açılmasını yorumlayan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise şöyle konuştu:

“Kamuoyunda seçimden sonra döviz kurlarının sıçrayacağı beklentisi var.Yabancı raporlar da bu kanıyı güçlendirdi. Görüldüğü kadarıyla bu beklenti döviz talebinde ciddi bir artışa yol açtı. Merkez Bankası rezervleri üç haftada 7 milyar dolar eridi. ‘Dost ülkeler’den de beklenen döviz takviyesi gelmedi. Bankalara Alış-satış makaslarını açın talimatı geldiği anlaşılıyor. Bu da bireyleri ve şirketleri Tahtakale’ye ve döviz büfelerine yöneltiyor. Hem döviz sistem dışına çıkıyor hem rivayetlerin yayılması dövize olan ilgiyi artırıyor. Ekonomi yönetiminin seçime kadar dövizi ne pahasına olursa olsun zapt etme planı tehlikeye giriyor.”

(Hayri Kozanoğlu)



Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sosyal medya paylaşımında sistem dışına çıkışa dikkat çekerek şu yorumu yaptı:

“Bankalar döviz satmasın diye baskıyla alış-satış marjlarını açtırdılar. Kapalıçarşı efektif piyasasında alış ve satış kurları rekabetçi. Bu gidişle vatandaşı sistem dışına çıkaracaksınız.”

(Uğur Gürses)



KGF PAKETİNDE LİMİTLER ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada daha önce 250 milyar lira olarak açıklanan Kredi Garanti Fonu paketi için “Limiti 400 milyar liraya çıkarıldı, 50 milyarı deprem bölgesine kullandırılacak” dedi. Öte yandan TMSF “Royal Ve Atlas Halı Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü” için yeni ihale ilanı yayımladı. 773 milyon lira belirlenen muhammen bedelli ihale 24 Mayıs’ta yapılacak.

