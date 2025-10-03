Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indirimlerinde sona mı gelindi?

TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 seviyesinde olurken bu sonuçla enflasyon 16 ay sonunda tekrar yükselmiş oldu. Verilerin ardından ekonomistlerden peş peşe yorumlar geldi. Uzman isimler Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasının artık devam ettirilemeyeceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI HEDEFİNİ İŞARET ETTİ

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, dezenflasyon sürecinin artık sona erdiğine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyon hedefinin eylül ayında aşıldığını ifade etti.

Alaatin Aktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''...Ve eylül enflasyonu 3'e sığmadı! TÜİK'e göre eylül enflasyonu yüzde 3,23 oldu. Ağustos sonunda yüzde 32,95'e gerileyen yıllık artış eylül sonunda yüzde 33,29'a çıktı. Bu dezenflasyon sürecinin kesintiye uğraması demek. Dokuz aylık artış yüzde 25,43. Merkez Bankası yüzde 24'lük yıl sonu hedefini şimdiden 'yakalamış' oldu.''

'TCMB FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETMEZ'

Ekonomist Nuri Sevgen, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, Merkez Bankası’nın faiz indirim politikasına artık devam edemeyeceğini beklediğini belirtti.

Nuri Sevgen'in paylaşımı şöyle:

“Bu verilere göre TCMB faiz indirimine bu ay devam etmez gibi.

Beklentinin üstünde bir enflasyon geldi.”

'KISACASI ENFLASYON YÜKSEK'

Ekonomist Dr. Fatih Özatay, TÜİK'in son açıkladığı verileri uzun dönem ortalamalarıyla karşılaştırarak değerlendirmede bulundu.

Fatih Özatay'ın paylaşımı şöyle oldu:

''Eylül'de hem manşet hem de temel enflasyon yüksek geldi.

Manşet: %3,23 (yıllık: %33,3)

C-göstergesi: 3,22 (yıllık: %32,5)

Grafikte 2003-25 Eylül aylık enflasyonları var (C göstergesi)

2003-2017 ortalaması: %0,67

2003-2024 ortalaması: %1,47

Kısacası enflasyon yüksek.''

ENAG TÜİK FARKI

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, enflasyon verilerinde ENAG ve TÜİK arasındaki farklara dikkat çekti. ENAG’ın açıkladığı %63,23’lük oran ile TÜİK’in %33,29’luk resmi verisi arasında neredeyse iki katlık bir fark bulunduğunu paylaşımlarında ifade eden Babuşcu'nun sosyal medya platformu üzerinde son açıklaması ise şöyle:

''2025 yılı 9 aylık kümülatif enflasyonda ENAG ve TÜİK arasındaki fark 18,75 seviyesinde gerçekleşti.''

'İDDİALI OLMAK DEĞİL İDDİACI OLMAK'

Prof. Dr. Emre Alkin de sosyal medya üzerinde şu paylaşımı yaptı:

''Merkez Bankası Yönetimlerinin kontrollerinde olmayan meselelerle alakalı kesin görüş belirtmesinin 'iddialı' olmak değil, sadece 'iddiacı' olmak anlamına geldiğini bir kez daha tecrübe ettik. Gerçeklerle değil modellerle yaşamaya devam etsinler.''

'MERKEZ BU ENFLASYONLA FAİZ İNDİREMEZ'

Ekonomist İris Cibre Merkez Bankası'nın son açıklanan enflasyonun faiz kararını nasıl etkileyeceğini yorumladı.

İris Cibre paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aylık %3,23

Yıllık %33,29

Merkez bu enflasyonla faiz indiremez. Üzgünüm.”