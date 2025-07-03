Ekonomistler haziran ayı enflasyonunu yorumladı: 'TÜİK hadi oradan!'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise tüketici enflasyonu yüzde 16,67’ye ulaştı.

Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 15,57 olarak uygulanacak.

'T Ü İ K HAD İ ORADAN'

Açıklanan veriler, kamuoyunda ve uzman çevrelerde farklı tepkilere neden oldu. Ekonomist İris Cibre, TÜİK’in enflasyon oranlarına sert tepki göstererek, “TÜİK aylık 1,37, yıllık 35,05, hadi oradan” ifadelerini kullandı.

Cibre, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) haziran verilerine atıfla, aylık enflasyonun yüzde 1,77, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını hatırlattı. Ayrıca Ankara'da aylık artışın yüzde 4,08, yıllık artışın da yüzde 37,60 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Cibre ayrıca, “Her ay 10-15 dakika geç yüklemek nedir acaba?” sözleriyle, TÜİK’in özel kapsamlı TÜFE göstergelerini gecikmeli açıklamasını da eleştirdi. Açlık sınırının 26 bin 115 TL’ye çıktığını, buna karşın emekli maaşlarının sadece 16 bin 880 TL’ye yükseldiğini vurguladı.

' EKONOMİ PROGRAMI EMEK Ç İLERİN ÜZER İNDEN GE Ç İYOR '

Ekonomist İnan Mutlu da Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarını eleştirerek, “Emekçilerin ve emeklilerin üzerinden silindir gibi geçmeye devam ettiğini” ifade etti. Mutlu, emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu savunurken, asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasına da tepki gösterdi.

'EKS İ Ç IKARMADIKLARINA DUA EDEL İ M'

Prof. Dr. Emre Alkin ise TÜFE’nin alt kalemlerinden biri olan çekirdek enflasyona dikkat çekti. Verimetrik’in paylaştığı grafiğe göre, C-Endeksi baz alınan çekirdek enflasyon oranı yıllık yüzde 35,64 olarak ölçüldü. Alkin, “Eksi çıkarmadıklarına dua edelim” diyerek TÜİK verilerine göndermede bulundu.

' PROGRAM(!) ÇALI ŞIYOR '

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ise TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 35,05'e gerilemesini ironik bir dille yorumladı. “Program(!) çalışıyor, enflasyon düşmeye devam ediyor. Harika!” diyen Aktaş, açıklanan emekli maaşı zamlarını da “Bozdur bozdur harca!” sözleriyle eleştirdi.