Ekonomistler ‘İktidarın faiz ısrarı sürerse ekonomi düzelmez’ diyor: Bir tek Şimşek yetmez

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Piyasalar iktidarın düşük faiz temelli ekonomi politikalarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Mehmet Şimşek’in görevi kabul edip etmediğine ilişkin açıklama beklenirken ekonomistler, ekonominin toparlanması için sadece Şimşek adının yetmeyeceğini belirtiyor. Belirsizlik nedeniyle ise dolar kurunda artış dün de devam etti. Dolar/TL 20.50’ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da ise yerli yatırımcıların alımları ile BİST100 de yeniden 4 bin 955’e kadar yükseldi.

PİYASALAR İKNA OLMAZ

Ekonominin koordinasyonuna Mehmet Şimşek alternatifini değerlendiren ekonomistlere göre önceliğin güvenin sağlanmasında olduğunu belirtiyor. Enflasyonu düşürebilmenin büyük ölçüde beklentileri aşağı çekebilme becerisine bağlı olduğunu söyleyen Prof Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası bağımsızlığının önemli olduğunu bu nedenle piyasaların Mehmet Şimşek’in politikalarına kolay kolay ikna olmayacağını söyledi. Demiralp, şöyle konuştu:

“Merkez Bankası çıkıp “Faizi 10 puan artırdım, dediği zaman piyasalar bunu bir seferlik ve ilk fırsatta geri alınacak bir faiz artışı olarak düşünürlerse enflasyon beklentilerini de aşağı yönlü revize etmeyeceklerdir. Aynı iktidarın çatısı altında ve cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasında bir kez daha altını çizdiği düşük faiz politikasının devam edeceği sinyallerine bakarak, Ortodoks politikaların gerektirdiği faiz artışlarına ne cumhurbaşkanımızın ne de piyasaların ikna olacağını zannetmiyorum.”

Ekonomist Dr. Atilla Çifter ise sosyal medya paylaşımında “Mart 2024’te seçim var. Ortodoks politikaların Şimşek ile bile olasılığı çok düşük. En fazla 2-3 ay vitrinde zaman kazanmaya yarayabilir. 2018 öncesinden çok farklı olarak ödemeler dengesi finansmanı sorunu var, sadece isimle çözülebilecek gibi gözükmüyor” dedi.

MERKEZ DÖVİZ SATIŞINA DEVAM EDİYOR

Ekonomide kriz derinleşirken Merkez Bankası’nın rezervleri ise alarm vermeye devam ediyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacılık kaynağı “Kamu, sadece dün akşam kuru tutmak için 1 milyar dolar harcadı” derken bir diğer bankacı ise “TL daha yönetilebilir seviyelere gelmeli. Son üç haftada 15 milyar dolar rezerv kaybı var, bu devam edemez” dedi. Ekonomistlere göre TCMB bu politikayı devam ettirmek istiyorsa rezervlerini kaybetmemek için dolar/TL’yi daha yüksek seviyede belirlemeli. Rezerv yetersizliğii piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve ekonomi politikalarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda.