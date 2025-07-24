Ekonomistler Merkez Bankası faiz indirimini yorumladı: 'Benim görmediğim bir şeyi görüyorlar'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun temmuz ayı toplantısında merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Kurul, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43 seviyesine çekti. Aynı zamanda gecelik vadede borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.

Peki ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını nasıl yorumladı?

ASİMETRİK FAİZ KORİDORU VURGUSU

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, TCMB’nin politika faizinde yaptığı indirime dikkat çekerek, “TCMB 300 baz puanlık faiz indirimini tercih etti. Ancak, faiz koridorunu aynı oranda asimetrik bıraktı. Gecelik faiz yüzde 46; politika faizi yüzde 43” değerlendirmesinde bulundu.

Tokalı, Merkez Bankası’nın faiz koridorundaki asimetriyi sürdürmesinin, para politikasında esneklik arayışına işaret ettiğini belirtti.

'SINIRLI VE TEMKİNLİ BİR İNDİRİM'

Prof. Dr. Serap Durusoy, faiz indiriminin piyasadaki bazı beklentilerin altında kaldığını ancak yine de dikkatli bir adım olduğunu söyledi. Durusoy, “TCMB faizi beklentinin biraz üzerinde 300 baz puan indirdi. 400-500 puanlık faiz indirimi çağrısı dikkate alındığında sınırlı ve temkinli bir faiz indirimi geldi” dedi.

Durusoy’a göre, bu yaklaşımda son dönemde yapılan stopaj düzenlemeleri ve para politikasına maliye politikasının eşlik etmemesi etkili oldu. Değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“TCMB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştıran temel nedenler; enflasyondaki ataletin kırılamaması, enflasyon beklentilerindeki ayrışma ve mali disiplinde uyum sağlanmaması etkili.”

'BEKLENTİNİN ÜZERİNDE İNDİRİM'

Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde bir indirime gittiğini vurgulayarak, “TCMB 300 bps ile ortalama beklenti üzerinde indirim yaparak, politika faizini yüzde 43'e çekti” dedi.

Cibre’ye göre, Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46 seviyesinde tutarak gerektiğinde müdahale edebileceği bir alan bıraktı.

“Talep anında manevra alanını kullanabilmek için borç vermeyi 3 puan yukarıda yüzde 46'da tuttu. Döviz talebinden, var olan reel faizle, korkmaya gerek olmadığını gösterdi. Kredi tarafı zaten sıkı kalmaya devam edecek. Tebrikler” açıklamasında bulundu.

BEKLENTİMİN ÜZERİNDE İNDİRİM

Akademisyen ve iktisatçı Hakan Kara ise Merkez Bankası'nın kararının kendi beklentisini aştığını belirtti.

“Merkez Bankası 250 baz puan beklentimin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi. Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.