Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını yorumladı: 'Tefeci faiziyle yola devam...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 22 Nisan 2026 tarihli toplantısının ardından faiz kararını duyurdu. Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 olarak korudu.

EKONOMİSTLERDEN İLK DEĞERLENDİRMELER

Kararın ardından ekonomistlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

Ekonomist İnan Mutlu, “Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Tefeci faiziyle yola devam...” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara ise “TCMB faiz oranlarını değiştirmedi. Böylece yabancı yatırımcılara faiz artırım sinyali verildi gibi spekülasyonlarının ne kadar yersiz olduğunu görmüş olduk” değerlendirmesinde bulundu.

'FAİZ İLLÜZYONUNA DEVAM'

İktisatçı Mahfi Eğilmez de “TCMB faizi değiştirmedi. Politika faizi yüzde 37'de kaldı ama uygulamada faiz yüzde 40 olarak devam ediyor. Faiz illüzyonuna devam” dedi.

Ekonomist Burcu Aydın, karar metninde yapılan değişikliklere işaret ederek, “Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir” ve “Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir” ifadelerinin öne çıktığını belirtti.

Aydın, “Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır” değerlendirmesinin de metne eklendiğini aktardı.

Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Enerji fiyatlarının maliyet yönlü enflasyonist baskı oluşturduğu, buna karşılık iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın dezenflasyonist etki yaratabileceği vurgulandı.

'METİNDE ŞAHİN BİR MERKEZ BANKASI VAR'

Prof. Dr. Serap Durusoy, TCMB’nin yaklaşımını değerlendirirken, “TCMB metinde enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediğini, öncü verilerin ise nisan ayında bir miktar artacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

Durusoy, “TCMB temkinli yaklaşım içerisinde ve önümüzdeki dönemdeki belirsizlikler bunda etkili” derken, “Küresel kaos ortamında iki ucu keskin bir kılıç olan bu ayki faiz kararında TCMB dengeyi pas geçerek buldu” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, “Faizde bir değişiklik olmasa da metinde şahin bir Merkez Bankası var” ve “TCMB iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya işaret ediyor” ifadeleriyle karar metninin tonuna dikkat çekti.

'BEKLE-GÖR' POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı ise TCMB’nin yaklaşımını “TCMB savaşın ilk aşamasındaki 'bekle-gör' yaklaşımını devam ettirmeyi tercih etti” sözleriyle değerlendirdi.

Tokalı, “Ana eğilimde martta gerileme; öte yandan nisanda bir miktar yükseliş öngörülüyor” derken, “enerji şokunun hem maliyet kanalı hem de büyüme etkilerine dengeli yaklaşma hassasiyeti öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesinde, “enflasyonda yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurguladığı” ifadesinin metne eklendiğini belirten Tokalı, “para politikasında sadeleşme tercihinin ötelendiğini söyleyebiliriz” dedi.

Tokalı ayrıca değerlendirmesini, “Enflasyon ara hedefiyle uyumlu faiz kararı mı yoksa faiz kararıyla uyumlu enflasyon ara hedefi dönemi mi?” sorusuyla tamamladı.