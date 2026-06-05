Ekonomistler TÜİK enflasyon verilerini yorumladı: 'Özetle düşmüyor artıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,5 seviyesindeki beklentilerin üzerinde yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesinde kaydedildi.

Verilerle birlikte enflasyonda son iki aydır süren yükseliş eğilimi dikkat çekti. Açıklanan rakamlar ekonomistler tarafından farklı değerlendirmelerle yorumlandı.

EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON YORUMLARI

Fatih Özatay, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Eksik program başarısız oldu: Enflasyondaki katılık sürüyor. Öyle ki: Mayıs: yüzde 32,6; Son 12 ayın ortalaması: yüzde 32,2 Temel enflasyon göstergeleri (B ve C) de öyle” ifadelerini kullandı.

Emre Alkin ise mevcut tabloya ilişkin, “Eskiden "enflasyon ne çıkacak" diye beklerdik. Şimdi "TÜİK ne çıkartacak" diye bekliyoruz” dedi.

Ali Hakan Kara, gıda enflasyonuna dikkat çekerek, “Son üç ayda yağış haritası tüm yurtta yemyeşil. Gıda enflasyonu üzerindeki olumlu etkisini haziranda daha net göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Binhan Elif Yılmaz ise, “TÜİK Mayıs 2026 Enflasyon verisini açıkladı: TÜFE aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 Beklenti: Aylık ~yüzde 1,59-1,89 civarıydı, beklentiye paralel nisanda aylık yüzde 4,18 ile beklentileri aşmıştı. Enflasyon, aylık ve yıllık olarak artmaya devam ediyor → Dezenflasyon süreci yavaşlıyor, yeniden yıl sonu revizyonları gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Serap Durusoy, enflasyonun geldiği seviyeye ilişkin, “Enflasyon rakamını beklentileri biraz aştı diye ifade etmek yaşanılmakta olan kronik enflasyon sorununu ne yazık ki masumlaştırmıyor” dedi.

FİYAT GÖRÜNÜMÜ VE POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ

Ali Çufadar, üretici fiyatlarına dikkat çekerek, “Enflasyon: TÜFE'de iyi değil ama kötü de değil. Yıllık yüzde 27 senaryosuna uygun devam etti. ÜFE kötü; TÜFE'yi besler ileride... TCMB kur istikrarını gözetmeli; aylık yüzde 1,5 veya altını hedeflemeli...” ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON DÜŞMÜYOR ARTIYOR'

Timothy Ash, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye - Mayıs enflasyonu beklentilerin üzerinde ve daha da yükseliyor ancak İran savaşı göz önüne alındığında felaket derecesinde değil. Bunların bu ayın faiz kararında oyunun kurallarını değiştireceğini düşünmüyorum. TCMB, CHP/İran riskleri nedeniyle rezerv kaybı nedeniyle faiz artışı yapmaya zorlanmadıkça faizleri sabit tutacak” dedi.

Hayri Kozanoğlu ise, “Özetle, enflasyon düşmüyor artıyor! Mehmet Şimşek’in görevde 3 yılı doldu. Her ay enflasyonun “geçici” olduğunu söylemekten bıkmadı!” ifadelerini kullandı.

Murat Sağman da verileri değerlendirerek, “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2026’da aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Beklenti yüzde 1,50-1,60 civarı idi. Bir önceki aya göre enflasyon düşse de hem yıllık bazda hem hedeflere göre yüksek kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu yeni hedefi yüzde 24, tahmini’de yüzde 26” dedi.