Ekonomistler TÜİK nisan ayı enflasyonunu yorumladı: 'Türkiye de Arjantin gibi...'

TÜİK Nisan 2026 enflasyon verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesine yükseldi. Veriler sonrası ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

NİSAN ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2026 verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak kaydedildi.

Ekonomistler, açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON YORUMLARI

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyondaki yükselişi değerlendirerek “Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında yüzde 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi yüzde 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Murat Sağman ise verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonu beklentilerin (yüzde 3,2) üstünde aylık 4,18, yıllık 32,27 oldu. Enflasyon cephesinde olumsuzluk devam ediyor. ENAG ise Nisan ayında aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 olarak açıkladı. İTO verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatları nisanda aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık artış yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.”

SIKILAŞMA BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyon verisine ilişkin “Bu ayki enflasyon rakamı yıl sonu beklentilerin daha da yükselmesine neden olacak. ÜFE’deki bu denli yükseliş TÜFE açısından oldukça endişe verici. Bu ayki enflasyon rakamında savaşın fiyatlamasının etkisi olması enflasyonun kronik bir ekonomik sorunumuz olduğu gerçekliğini değiştirmiyor. Resmi rakamlarda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş devam ederse sıkılaşma konusunda atılacak adımlar güçlenecek gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

SEKTÖREL BASKILAR ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı ise değerlendirmesinde “Martta beklentilerin altında kalan aylık enflasyon, nisanda beklentilerin üzerinde; Gıda ve yemek hizmetlerinin baskısı önde, ulaştırma ve giyim gibi mevsimsel baskılar etkin, elektrik-gaz, ilaç zamları ek baskı unsurları, eğlence, konaklama, sigorta diğer hizmet kalemi baskıları, kira tarafı nispeten sakin” ifadelerini kullandı.