Ekonomistler TÜİK şubat ayı enflasyonunu yorumladı: 'Geçmiş olsun ülkem'

TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2026 enflasyon verisi belli oldu. Ocak ayında beklentilerin üzerinde gelen TÜFE’nin ardından, yılın ikinci ayında daha sınırlı bir artış kaydedildi. Açıklanan enflasyon rakamları ekonomi çevrelerinde farklı değerlendirmelere yol açtı.

Şubat 2026 enflasyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Ocakta piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen verinin ardından, şubat ayında TÜFE artışı görece daha ılımlı bir seviyede kaldı. Aylık bazda genel beklentiler yüzde 3 civarındayken, TÜİK TÜFE artışını yüzde 2,96 olarak duyurdu.

Bu veriyle birlikte yılbaşından bu yana birikimli enflasyon yüzde 7,95 olurken, Merkez Bankası’nın yıl sonu ara hedefi yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası, son Enflasyon Raporu toplantısında söz konusu veriyi yakından izleyeceğini belirtmişti.

EKONOMİSTLERDEN ŞUBAT ENFLASYONU YORUMLARI

Açıklanan Şubat 2026 enflasyon verisi sonrası ekonomistlerden peş peşe değerlendirmeler geldi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

TÜİK/TÜFE Şubat ayında yüzde 2,96 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 31,53 olmuş. Haydi hayırlısı.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise iki aylık enflasyon tahminine dikkat çekerek, “Ocak ayında yaptığım bu paylaşımda Ocak-Şubat iki aylık enflasyonunu yüzde 8 olarak tahmin etmiştim. Yüzde 7,95 oldu.” dedi ve 26 Ocak tarihli değerlendirmesini hatırlattı:

Ocak enflasyonu yüzde 5’in üzerinde gelebilir. Şubat ise yüzde 3’ün biraz altında kalabilir. Böylece yıl sonu hedefi olan yüzde 16’nın tutması için kalan 10 ayda aylık enflasyonun yüzde 0,7 çıkması gerekecek. Aylık yüzde 0,7 altında enflasyon en son pandemi döneminde görülmüştü.

“MART AYI GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDA”

Prof. Dr. Serap Durusoy, şubat verisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Aylık enflasyon yüzde 3 üzerinde beklenirken TÜİK yine iyimser bir veri açıkladı. Ama mart ayı gerçekçi olmak zorunda. Zira savaş ekonomik tansiyonu yükseltiyor

Durusoy ayrıca şu görüşü paylaştı:

Şubat enflasyon verisinin beklentiye paralel geldiği açıklamaları yapılıyor. Ancak yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16 iken ilk 2 ayda gerçeklesen enflasyon yüzde 7,95 oldu. Geçmiş olsun ülkem.

“ÜCRETLİLERİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞECEK”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da enflasyon verisini şu sözlerle değerlendirdi:

Enflasyon 2026’nın ilk 2 ayında yüzde 7,95 gerçekleşti! Asgari ücret ve emekli zamları belirlenirken tüm yılın enflasyon beklentisi yüzde 16 idi. Yani ilk 2 ayda yolun yarısı geçildi. Daha 10 ay var. Ne yazık ki, her ay ücretlilerin satın alma güçleri daha da düşecek.

Prof. Dr. Emre Alkin ise açıklanan verilerle ilgili olarak, “TÜİK adeta TCMB’ye “sahayı doğru okuyamıyorsun” diyor. Önce büyüme verisi sonra da TÜFE ile...” değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK VE ENAG VERİLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Doç. Dr. Caner Özdurak, özellikle gıda enflasyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bu gıda enflasyonu izaha muhtaçtır. Üstü kapalı laf sokarak, kuraklık, deprem, savaş gibi bahaneler üreterek geçiştirilebilecek ezbere dezenflasyon masalı anlatacak noktada değiliz artık. Belli ki eş güdülemiyor ekonomi

Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise TÜİK ve ENAG verilerini karşılaştırarak, “Enflasyon hesaplamalarında ENAG yıllık enflasyonu TÜİK’in iki katı” dedi.

Murat Sağman da kurumların açıkladığı verileri birlikte değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: