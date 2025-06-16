Ekonomistler Türkiye'nin rekor cari açığını değerlendirdi: 'Sevimsiz sinyaller artıyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Cari işlemler hesabı, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Nisan ayında altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar olarak kaydedildi.

'DIŞ DENGEDE BÜYÜK SIKINTI YOK, REZERV KAYBI TARİHİ DÜZEYDE'

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya paylaşımında ödemeler dengesi verilerine dikkat çekerek, “Ödemeler dengesi verilerine göre Nisan ayında tarihin en sert rezerv kaybını yaşadık” dedi. Kara, dış açığa dair “Nisan’da dış açıktaki zıplama sizi yanıltmasın, muhtemelen gümrük tarifeleri gelmeden önden yüklemeli talep oldu, geçici bayram etkisi de var. Dış dengede bu aşamada büyük sıkıntı yok. Jeopolitik riskler artarak devam ederse o zaman durum değişir” yorumunu paylaştı.

'CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞ DIŞ TİCARET KALEMLERİNDEN GELDİ'

Ekonomist Dr. Burcu Aydın, cari dengenin yılbaşından bu yana ciddi açık verdiğine dikkat çekerek, “Cari açık nisanda 7,9 milyar dolar, yılbaşından bu yana 20,3 milyar dolar oldu. Artış dış ticaret kaynaklı oldu. (Nisanda 9,9 milyar dolar, yılbaşından bu yana 25,8 milyar dolar) İç talepteki sıkışma ve Ocak-Nisan dönemindeki düşük petrol fiyatlarına rağmen reel kurun etkisi baskın çıktı” değerlendirmesini yaptı.

'İKİNCİ ÇEYREĞİN SONUNA KADAR YÜKSELİŞ SÜREBİLİR'

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da yıllık cari açıkta devam eden artışa dikkat çekerek, “Yıllık cari açıkta geçen yılın son çeyreğinden beri yükseliş var. Bu yılın ikinci çeyrek sonuna kadar devam edebilir. Nisan sonu 15,8 milyar dolar olan 12A cari açık, haziran sonunda 20 milyar dolara yaklaşabilir. Ancak, petrol fiyatlarında kalıcı şok yaşanmadığı sürece, bu seviyelerde kalabilir” dedi.

'REKOR AÇIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Prof. Dr. Serap Durusoy, cari açık verilerinin beklentilerin tersine çıktığını belirterek, “Sayın Şimşek önceki günlerde uyguladığımız programla 2025 yılında ve gelecek yıllarda cari açık değil cari fazla konuşulacağını belirtmişti. Ancak TCMB Nisan ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari dengede iki yılın en yüksek aylık açığı ile karşı karşıya olduğumuz görüldü” ifadesini kullandı.

'PETROL FİYATLARI YENİ REKORLARI GETİREBİLİR'

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ise gelişmeleri, “Ödemeler dengesindeki sevimsiz sinyaller artıyor... Cari açık, nisanda 7,9 milyar dolarla Şubat 2023'ten bu yana olan dönemin en yüksek düzeyine çıktı. Ya altın ve enerji hariç cari denge? Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre nisanda 1,9 milyar dolar açık var. Bu tutar, Nisan 2020'den sonraki dönemin, yani son beş yılın en yüksek açığı. İsrail-İran savaşı petrol fiyatlarındaki artışın çok daha artması sonucunu doğurursa cari açığın yeni rekorlar kıracağı kesin” şeklinde değerlendirdi.