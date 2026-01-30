Ekonomistler uyardı: Küresel ekonomiyi yeni bir kriz bekliyor!

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) gerçekleştirdiği ankete katılan başekonomistlerin yüzde 74’ü, ABD’de yapay zekâ varlıklarında yaşanabilecek ciddi bir değer kaybının küresel ekonomi üzerinde yaygın etkiler yaratacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 52’si ise bu hisselerin 2026 yılında değer kaybedeceğini tahmin ediyor.

ABD varlıklarının küresel ekonomi içindeki ağırlığı, hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek olası dalgalanmaların dünya genelinde yaratabileceği etkileri yeniden gündeme taşıyor. Bu gelişmeler, küresel büyüme görünümü ve finansal istikrar açısından kritik unsurlar arasında değerlendiriliyor.

ABD HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ YAPAY ZEKÂ ETKİSİYLE YOĞUNLAŞTI

WEF tarafından yayımlanan "Başekonomistler Görünümü Ocak 2026" raporuna göre, küresel piyasaların geçen yılki seyrinde yapay zekâ alanında öne çıkan şirketlerin etkisi belirleyici oldu. Raporda, ABD hisse senetlerinde yaşanan yükselişlerin büyük ölçüde bu şirketlerde yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Hisse senedi getirilerinin önemli bölümünün "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan ABD’li teknoloji devlerinde toplanması öne çıkarken, bu şirketlerin endeksin toplam piyasa değeri içindeki payının Kasım 2022’deki yaklaşık yüzde 20 seviyesinden yüzde 35’e yükseldiği belirtildi.

ALTIN GÜÇLENİRKEN KRİPTO PARALAR GERİLEDİ

Aynı dönemde kripto paralar değer kaybederken, altın artan belirsizlik ortamı ve güvenli liman talebinin desteğiyle 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansını sergiledi. ABD Doları ise nisan ayında başlayan düşüş eğilimini sonlandırarak diğer büyük para birimleri karşısında değer kazandı.

2025’İN YILDIZI YAPAY ZEKÂ HİSSELERİ İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Raporda yer alan ve 19 Kasım–3 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, başekonomistlerin yüzde 52’si ABD’de yapay zekâyla bağlantılı hisselerin 2026’da değer kaybedeceğini öngörüyor. Katılımcıların yüzde 9’u belirgin bir düşüş beklerken, yüzde 40’ı ise değer artışının süreceğini düşünüyor.

ABD’deki diğer hisseler için ise ekonomistlerin yüzde 58’i yatay seyir ya da değer kaybı beklentisi taşıyor. Buna karşılık ABD piyasalarına yönelik kaygıların, Çin ve Avrupa piyasalarına ilişkin daha iyimser beklentilerle tezat oluşturduğu ifade ediliyor.

ÇİN VE AVRUPA HİSSELERİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Ankete katılanların yüzde 68’i Çin’deki yapay zekâ hisselerinde yükselişin devam edeceğini öngörürken, yüzde 59’u 2025’te güçlü performans sergileyen Avrupa hisselerinde artışın süreceğini tahmin ediyor.

Diğer varlık sınıflarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 54’ü altının 2025’te zirvesini gördüğünü düşünürken, yüzde 46’sı değerli metalin bu yıl da değer kazanabileceğini öngörüyor.

Kripto paralar cephesinde ise katılımcıların yüzde 62’si değer kayıplarının süreceğini tahmin ediyor. 10 Ekim 2025’te yaşanan çöküşün, kripto para ekosistemindeki yapısal zayıflıkları ortaya koyduğu belirtilirken, bu gelişmenin ardından bitcoinin yalnızca iki ay içinde değerinin dörtte birini kaybettiği hatırlatıldı.

Katılımcıların yüzde 54’ü ise ABD Doları'nın aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini öngörüyor.

BIS, IMF VE AMB’DEN VARLIK BALONU UYARILARI

Rapora göre, mevcut değerleme seviyeleri ve yatırımcı davranışları "varlık balonu" riskini yeniden gündeme getiriyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), ABD hisse senetleri ile altının tarihsel olarak balon dönemleriyle ilişkilendirilen örüntüler sergilediğini ve bu iki varlığın son 50 yılda ilk kez eş zamanlı güçlü yükselişler kaydettiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise son finansal istikrar raporunda, ABD’deki büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yüksek değerlemelerin "Fear of Missing Out" yani "FOMO" etkisiyle beslendiğini belirtti. AMB, olası olumsuz gelişmelerin sert fiyat düzeltmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda da piyasa rallisinin "Muhteşem Yedili" etrafında yoğunlaşmasının riskleri artırdığı ifade edildi. IMF’ye göre bu şirketlerden birkaçında yaşanabilecek olumsuzluk, küresel hisse ve tahvil piyasalarına yayılma riski taşıyor.

YAPAY ZEKÂ İKİNCİ BİR "DOT-COM" KRİZİ Mİ YARATACAK?

Raporda, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümenin bir balon olduğu görüşüne karşıt argümanlara da yer verildi. Buna göre, "Dot-com" döneminden farklı olarak, önde gelen yapay zekâ şirketlerinin yüksek kârlılık seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

Şirketlerin güçlü kâr artışlarının hisse fiyatlarını desteklediği, veri merkezleri ve altyapıya yönelik kayda değer reel yatırımların sürdüğü belirtildi. Ayrıca fiyat/kazanç oranlarının, önümüzdeki yıllara yönelik kesintisiz büyüme beklentisini yansıttığı ancak bu seviyelerin "Dot-com balonu" dönemindeki zirvelerin altında kaldığı ifade edildi.

OECD ve IMF de tarifelere bağlı olarak öne çekilen faaliyetler hariç tutulduğunda, yapay zekâya yönelik sermaye harcamalarının 2025 yılında ABD ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

ABD BORSALARINDA OLASI ÇÖKÜŞÜN KÜRESEL MALİYETİ

Raporda yer alan ankete göre, başekonomistler varlık fiyatlarında yaşanabilecek sert düşüşlerin küresel etkilerini değerlendirdi. Bu çerçevede ABD’nin küresel ekonomi içindeki merkezi konumunun belirleyici olduğu vurgulandı.

Katılımcıların yüzde 74’ü, ABD’de yapay zekâ varlıklarında yaşanacak ciddi bir değer kaybının küresel ekonomi üzerinde yaygın etkiler yaratacağını öngörürken, yüzde 26’sı bu etkinin sınırlı kalacağını düşünüyor. Benzer bir değerlendirmenin yüzde 63 ile ABD’deki diğer hisseler için de geçerli olduğu belirtildi.

Raporda, ABD hisse senedi piyasasında yaşanabilecek olası bir çöküşün 35 trilyon dolara varan kayıplara yol açabileceği ifade edildi. Bu kapsamda IMF eski başekonomisti Gita Gopinath’ın değerlendirmesine atıf yapıldı.

Söz konusu değerlendirmede, dot-com çöküşüyle benzer büyüklükte bir piyasa düzeltmesinin ABD hanehalkı servetinde 20 trilyon doların üzerinde kayba yol açabileceği, yabancı yatırımcıların ise 15 trilyon doları aşan zararlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Doların değerinde belirgin bir düşüş yaşanması halinde katılımcıların yüzde 66’sı bunun da küresel ölçekte yaygın etkiler yaratacağını öngörüyor. Buna karşılık altın, kripto paralar ile Çin ve Avrupa hisseleri söz konusu olduğunda, katılımcıların çoğu etkilerin sınırlı kalacağı görüşünü paylaşıyor.