Ekonomistlerden asgari ücret yorumu

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Özgür Demirtaş, yaptığı hesaplamalara göre asgari ücretin nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini savunurken Evren Devrim Zelyut, enflasyona karşı rakamın 26 bin lira olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 22:45
Ekonomistlerden asgari ücret yorumu
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette nihayete gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından ekonomistlerden eleştiri geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, önümüzdeki yıl için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu. Hesaplamalarına göre asgari ücretin nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini savunan Demirtaş, 'enflasyonla mücadele'ye vurgu yaptı.

Özgür Demirtaş paylaşımında "Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.  İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli" ifadelerine yer verdi.

OĞUZ DEMİR: ASIL MESELE DENGEYİ BOZANLARDA

Oğuz Demir: "Asıl mesele asgari ücretin ortalama ücrete dönmesiydi, herkesin asgari ücrete yakınsamasıydı. Bu sorun daha da derinleşmiş olacak! Kabahat ne asgari ücretlide, ne de işverende! Enflasyonu patlatıp, tüm dengeleri bozanlarda."

CİBRE: ERDOĞAN AĞIRLIĞINI KOYMUŞ

İris Cibre: "Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş (578 USD), 50%’ye yakın bir artış Bakan Şimşek, sene sonu enflasyon beklentisine göre zam yapacağız demişti, bu da 36%’e denk geliyordu. Belli ki CB ağırlığını koymuş."

'ENFLASYON KARŞISINDA KORUMA SAĞLAMAKTAN UZAKTIR'

Evren Devrim Zelyut: "Asgari ücret 17 bin ile, Enflasyon karşında koruma sağlamaktan uzaktır. Fiili enflasyona karşı emekçiyi koruyacak rakam 26 bin liraydı."


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