Ekonomistlerden asgari ücret yorumu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 22:45

Güncelleme: 27.12.2023 - 22:45

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette nihayete gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından ekonomistlerden eleştiri geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, önümüzdeki yıl için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu. Hesaplamalarına göre asgari ücretin nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini savunan Demirtaş, 'enflasyonla mücadele'ye vurgu yaptı.

Özgür Demirtaş paylaşımında "Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Asgari Ücret Açıklandı.



Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek.



İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 27, 2023

OĞUZ DEMİR: ASIL MESELE DENGEYİ BOZANLARDA

Oğuz Demir: "Asıl mesele asgari ücretin ortalama ücrete dönmesiydi, herkesin asgari ücrete yakınsamasıydı. Bu sorun daha da derinleşmiş olacak! Kabahat ne asgari ücretlide, ne de işverende! Enflasyonu patlatıp, tüm dengeleri bozanlarda."

Asgari ücretlilerin bir kısmı bu artıştan memnun olmayabilir. Şartlar çok sıkıntılı.



Lakin başka bir boyutu daha var. Bir yılda asgari ücret %100 artmış olacak bu zamla. Son bir yılda ücreti %100 artan asgari ücretli dışında özel sektör çalışanı var mı?



Asıl mesele asgari… — Oğuz Demir (@droguzdemir) December 27, 2023

CİBRE: ERDOĞAN AĞIRLIĞINI KOYMUŞ

İris Cibre: "Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş (578 USD), 50%’ye yakın bir artış Bakan Şimşek, sene sonu enflasyon beklentisine göre zam yapacağız demişti, bu da 36%’e denk geliyordu. Belli ki CB ağırlığını koymuş."

Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş (578 USD), 50%'ye yakın bir artış

Bakan Şimşek, sene sonu enflasyon beklentisine göre zam yapacağız demişti, bu da 36%'e denk geliyordu

Belli ki CB ağırlığını koymuş



Tahminlerime göre ücret Haziranda açlık sınırı altında kalacak. Bu daha… pic.twitter.com/tsesNUqSim — İris Cibre ?? (@iriscibre) December 27, 2023

'ENFLASYON KARŞISINDA KORUMA SAĞLAMAKTAN UZAKTIR'

Evren Devrim Zelyut: "Asgari ücret 17 bin ile, Enflasyon karşında koruma sağlamaktan uzaktır. Fiili enflasyona karşı emekçiyi koruyacak rakam 26 bin liraydı."