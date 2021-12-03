Ekonomistlerden 'faiz' göndermeli 'enflasyon' tepkisi: AKP ile adım adım felakete
Son dakika | Enflasyon rakamları son 3 yılın zirvesini gördü. Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, faizlerin indirilmesine dikkat çekti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi.
Enflasyon verilerine tepki gösteren gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ''Faiz düştü, enflasyon arttı'' ifadelerini kullandı.
''HANİ FAİZ İNİNCE ENFLASYON İNİYORDU?''
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Özgür Demirtaş, ''Hani Faiz Enflasyonun sebebiydi? Hani Faiz inince Enflasyon iniyordu? Geçiniz'' diyerek tepkisini dile getirdi.
''ADIM ADIM FELAKETE''
Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, ''AKP ile adım adım bir felakete yani hiperenflasyona gidiyoruz! Üretici fiyatları yüzde 54,62 arttı TÜFE ise yüzde 21,31. Gerçek enflasyon üretici fiyatlarının 2-3 puan üstüdür çünkü firmalar maliyet artışlarını halka yansıtıyorlar. Türkiye enflasyonu yüzde 56/58 civarındadır'' dedi.
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