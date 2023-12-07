Resmi Gazete'de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan imzalı yeni 200 TL banknotlar tedavülde
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yer alan duyurusuna göre, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle verildi. Son tertip 200 liralık banknotlarda, önceki tertipten farklı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ve Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi.
Öte yandan TL'nin alım gücünü günden güne eritirken, piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL'nin miktarı artıyor.
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