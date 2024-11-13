Ekonomistlere göre cari toparlanma hammadde ithalatındaki gerilemeden

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0.8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz” sözleriyle değerlendirdiği verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 113 milyon dolar oldu.

Kaynağı açıklanamayan para giriş-çıkışlarını gösteren net hata noksan kaleminde ise açık tarihi rekorunu kırdı. Net hata noksan, eylülde 6.24 milyar dolar, ocak-eylül döneminde ise 20.7 milyar dolar açık verdi.

Cari dengedeki gerçekleşmeleri değerlendiren Prof. Dr. Esfender Korkmaz, açığın dengelenmesinin sanayide durgunluğun büyümesiyle olduğunu söyledi. Korkmaz, “Türkiye’de ara malı ve hammadde ithalatı düşüyor. Yerli üretici ithal etmediği bu ürünleri içeriden mi aldı? Hayır. Hiç almadı ve ürün üretmedi. Türkiye’de üretimin düşmesi ithal girdiye olan ihtiyacı da düşürüyor. Bu açıdan bakarsak cari açığın bir önemi yok, önemli olan üretimdeki düşüş ve durgunluğa geçiştir” diye konuştu.

HESAP DENGEDE DEĞİL

Net hata noksan kalemindeki rekoru da değerlendiren Korkmaz, “Ödemeler dengesinde cari açık 5.2 milyar dolar, portföy yatırımları girişi 15.5 milyar dolar iken kaynağı belirsiz para çıkışı bunların tamamı kadarsa ödemeler dengesi hesabının doğru olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0.8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz” dedi.