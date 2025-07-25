Ekonomiye güven dipte: Bakan Şimşek’e tam yüzde 4 destek!

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR’ın temmuz ayı araştırmasında, katılımcılara ekonomi yönetimine duydukları güven soruldu. Ankette, "ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 26 olurken, "güvenmiyorum" diyenler yüzde 29,2 ile ilk sırada yer aldı. "Ne güveniyorum ne güvenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 19,9, "güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak belirlendi. "Çok güveniyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4,1’de kaldı.

YURTTAŞIN EN ÖNEMLİ KRİTERİ ENFLASYON

Araştırmada ekonomiyle ilgili kararlarda en etkili unsurun ne olduğu da sorgulandı. Katılımcıların yüzde 46,3’ü enflasyonu birinci sıraya koydu. Bunu yüzde 20,4 ile işsizlik riski, yüzde 17,1 ile faiz ve yüzde 10,6 ile döviz kuru takip etti. İhtiyatlı davrananların oranı ise yüzde 3,8 olarak açıklandı. Araştırmada ayrıca kadınlar ve gençlerin ekonomi konusunda erkeklere göre daha iyimser olduğu görüldü.