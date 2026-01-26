Ekrem İmamoğlu Silivri’den duyurdu: Emekli pazar desteği başvuruları başladı!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) emeklilere yönelik pazar desteği uygulamasının bu yıl da süreceğini açıkladı. İmamoğlu, destekten daha fazla emeklinin yararlanacağını duyurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İBB tarafından bu yıl 20 bin emekliye yıllık 10 bin TL pazar desteği verileceği bildirildi. Açıklamada, destek için başvuru sürecinin başladığı ve emeklilerin başvurularını iletebileceği ifade edildi.

“EMEKLİLERİMİZİ BU NOKTAYA GETİRENLER UTANSIN”

Ekrem İmamoğlu, bugüne kadar 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin TL destek sağlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazar desteğimiz için başvurularınızı bekliyoruz

SOSYAL DESTEK POLİTİKALARI SÜRECEK

İBB’nin emeklilere yönelik sosyal destek politikalarının devam edeceği vurgulanırken, pazar desteği uygulamasının bu yıl daha geniş bir emekli kitlesini kapsayacak şekilde hayata geçirileceği belirtildi.