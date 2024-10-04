El işçiliği dericiliğin son temsilcileri mesleği yaşatmaya çalışıyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:02

Dericilik mesleğinin son temsilcilerinden olan Abdullah Kıran, 11 yaşında babasından öğrendiği mesleği Niğde Kalesi altındaki iş yerinde sürdürüyor. Babasından devraldığı zanaatı büyük bir özveriyle yapan Kıran, el işçiliği dericilik mesleğinin artık yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

El işçiliği dericiliği Niğde’de ayakta tutmak için çalıştığını söyleyen Kıran’ın ürettiği ürünler hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen müşterilerin ilgisini çekiyor. Deri malzemelerin üretim sürecinden satışına kadar her aşamasıyla bizzat ilgilenen Kıran, mesleğin geleceğinin olmadığını söyledi. Kıran; "11 yaşından beri deriyle iç içeyim. Bu işi babamdan öğrendim ve onun mirasını devam ettiriyorum. El işçiliği dericilik artık yok olmaya yüz tutmuş bir meslek ama ben elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum. Yılların verdiği tecrübeyle geleneksel yöntemleri kullanarak deri ürünleri imal ediyorum. Bu mesleği yaşatmak ve gençlere aktarmak istiyorum, ancak artık bu zanaata ilgi azaldı" diyerek mesleğin geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi.