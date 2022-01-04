El Salvador'dan kritik Bitcoin tahmini

04 Ocak 2022 Salı, 10:12

2021 yılının geride kalmasıyla birlikte kripto para piyasasında 2022 yılında neler olabileceğine dair tahminler gelmeye devam ediyor.

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettikten sonra piyasada görülen sert satışları fırsata çevirerek düşük fiyattan defalarca Bitcoin alımı gerçekleştirdi.

SATIŞLARIN DERİNLEŞMESİNE NEDEN OLDU

Öte yandan Çin’in yüksek enerji tüketimi sebebiyle kripto para faaliyetlerini yasaklaması piyasada satışların derinleşmesine neden oldu.

BITCOIN İÇİN 100 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Bitcoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla adından oldukça söz ettiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden 2022 yılına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Bitcoin’in 2022 yılı içerisinde 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngören Bukele, bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıkladı. Ayrıca Bukele’ye göre Bitcoin City inşası başlayacak ve tahviller büyük ilgi görecek.