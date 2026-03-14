Elazığ'da 5 lira indirim için saatlerce ekmek kuyruğunda beklediler!

Elazığ Halk Ekmek büfelerinde normalde 10 lira olan ekmek, ramazan ayı boyunca 5 liradan satışa sunuluyor. Ucuz ekmek almak için vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Elazığ Halk Ekmek büfelerinde ekmek almak için sırada bekleyen vatandaşlar, satış saatlerinin net olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Günün sonunda bazı vatandaşlar ekmek alamadan geri döndüğünü ifade ediyor.

Vatandaşlar, öğleden sonra gelip saatlerce sırada beklediklerini dile getirdi. Ayrıca oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandığını belirten vatandaşlar, ekmek satışlarında daha düzenli bir sistem oluşturulmasını istediklerini ifade etti.