Elektriği kesildiği için yemek yapılamayan, çocukların karanlıktan korktuğu için ağladığı evler var: Yoksullukta zirvedeyiz

Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde, İstanbul Beyoğlu’nda dün düzenlediği basın toplantısında dünyadaki ve ülkemizdeki derin yoksulluğu gözler önüne serdi.

Basın toplantısına CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da katıldı. Rızvanoğlu, yoksulluk ve eşitsizlik sorununun parlamentoya daha sık taşınması gerektiğini belirtti.

GENÇLER OKUL DIŞINDA

BM’nin 2030 yılı için belirlediği hedeflerin ne kadar uzak olduğunu rakamlar kanıtladı. Verilere göre, dünyada 750 milyonu aşkın kişi açlık, 808 milyon kişi yoksulluk yaşıyor. Dünya genelinde nitelikli sağlık hizmetine erişemeyen milyonlarca kişi önlenebilir nedenlerden yaşamını yitirdi. Nitelikli eğitime erişim konusunda açıklanan rakamlara göre 272 milyon çocuk ve genç okul dışında. Dünya genelinde 15-24 yaş arası her 5 gençten 1’i istihdam dışında kaldı.

BM 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadın ve kız çocuklarına karşı ayrımcılık, erken yaşta evlilikler ve şiddeti bitirmeyi hedefliyor. Ancak rakamlar gösteriyor ki kadınlar hâlâ erkeklere göre 2.5 kat daha fazla bakım emeği üstleniyor. 8 kadından 1’i son bir yılda fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. 351 milyon kadın ve kız çocuğu derin yoksulluk içinde yaşıyor.

Cinsiyetler arası eşitsizliğin yanı sıra küresel nüfusun yüzde 20’si son bir yılda uluslararası hukukun yasakladığı en az bir ayrımcılığa maruz kaldı. En çok ayrımcılığa maruz grup kadınlar, engelli bireyler ve yoksullar. BM’ye göre 2 milyar insan güvenli suya erişemiyor, 666 milyon insanın elektriğe erişimi yok, 138 milyon çocuk. çocuk işçiliğinde yer alıyor.

KRONİK BİR SORUN

Küresel düzeyde kronik bir sorun haline gelen yoksulluk ve temel eşitsizlikler Türkiye’de daha ağır biçimde yaşanıyor. Her 3 kişiden 1’i yoksulluk ve sosyal dışlanma ile karşı karşıya.

TÜİK’in 2024 verilerine göre yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki nüfusun oranı yüzde 29.3 olmasına karşın Türkiye kamu sosyal harcamaları bakımından OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada. Hane halklarının sadece yüzde 1.1’i en üst gelir seviyesinde yer alırken en alt gelir grubunda bulunanların oranı yüzde 16.7.

Türkiye’de bu yıl 612 bini aşkın çocuk eğitim dışında kaldı. Çocuk işçiliği oranı ise MESEM projesi kapsamında olanlar hariç yüzde 24.9’a yükseldi. Buna göre Türkiye’de her 4 çocuktan 1’i çocuk işçi. Ülkemizde yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yaşayan kadın oranı yüzde 31.5 iken yaşlı nüfusun yüzde 23.3’ü yoksulluk yaşıyor. Emeklilerin yüzde 65.7’si yeniden iş arıyor.

Düzenlenen basın toplantısında verileri açıklayan Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ve ağın temsilcilerinden Önder Uçar, 108 hane ile yaptıkları görüşmelerden yola çıkarak hazırladıkları raporu sundu.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK

Buna göre 108 haneden 22 çocuk yoksulluk nedeniyle örgün eğitimi bıraktı. Sıkça devamsızlık yapan, annesi çalıştığı için evde kardeşine bakan, yemek yapan, ısınmak için odun toplayan onlarca çocuk var.

108 haneden 91’i okula öğün göndermekte zorlanıyor. Foggo, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesinin önemine vurgu yaptı. Çocuklar için yapılan sosyal yardımların kira, fatura ve diğer ihtiyaçlar için harcandığına dikkat çekti. Foggo ve Uçar, elektrik kesildiği için yemek yapılamayan, çocukların karanlıktan korktuğu için ağladığı ve uyuyamadığı hanelerin bulunduğunu söyledi.