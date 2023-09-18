Elektrik faturalarına dev zam iddiası... Tarih verildi!
Halk Tv yazarı Olcay Aydilek, 1 Ekimden geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam geleceğini iddia etti.
Alım gücü düşen yurttaş borç harç hayatını idame etmeye çalışırken zamlar gelmeye devam ediyor. Son zam haberi de elektrik faturalarından geldi.
HalkTV yazarı Olcay Akdilek, Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi adlı programda iktidarın yerel seçimler öncesinde elektrikte izlenecek tarife politikası konusunda bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Aydilek'in Enerji Bakanlığı'nda yetkililerle görüşerek aldığı bilgiye göre, elektrik zam oranının ise yüzde 20 ila 30 arasında olacağını iddia etti.
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