Cumhuriyet Gazetesi Logo
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

25.05.2026 12:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Elektrik santrallerine 1,23 milyar liralık kapasite mekanizması desteği yapılacağı açıklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğalgaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 1 milyar 230 milyon lira ödenecek.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ÖDEMELER

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 9 santrale, santral başına 86 milyon 100 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 13 milyon 777 bin 679 lira 19 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

İlgili Konular: #doğalgaz #elektrik #TEİAŞ