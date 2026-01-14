Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam sinyali: Kulis bilgisi ortaya çıktı!

Enerji piyasasında elektrik zammına yönelik beklenti güç kazandı. Spot piyasada megavatsaat başına 3 bin 400 TL olarak uygulanan tavan fiyatın yükseltilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

ENERJİ KULİSLERİNDE ZAM TALEBİ

Enerji kulislerinde, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin artış taleplerinin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, enerji sektöründe hem üretici santralların hem de dağıtım şirketlerinin maliyet baskıları nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyat artışlarını gündeme aldığını aktardı. Aydilek’in değerlendirmesine göre sektör temsilcileri, Ankara’da ilgili kurumlarla temaslarını artırarak zam taleplerini iletmeye başladı.

SPOT PİYASADA TAVAN FİYAT MASADA

Bu kapsamda, elektrik spot piyasasında megavatsaat (MWh) başına 3 bin 400 TL olan tavan fiyatın 4 bin 100 TL’ye çıkarılmasının masada olduğu belirtiliyor. Enerji piyasasında atılacak olası adımlar, elektrik fiyatlarının seyrine ilişkin beklentileri şekillendiriyor.