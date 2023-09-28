Elektrik zammı belli oldu: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplantısından elektriğe zam kararı çıktı. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik kullanımına yüzde 20 oranında zam yapılacağı ileri sürüldü. Konutlarda ise herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez bir araya geldi.
YÜZDE 20 ZAM MI GELECEK?
Toplantıda elektrik tarifeleri de gündeme geldi. Buna göre 1 Ekim’den itibaren sanayi ve ticarethaneye yüzde 20 zam geleceği ileri sürüldü. Konutlarda kullanılan elektriğe ise zam yok.
30 EYLÜL'DE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
Olcay Aydilek Halk TV’de yaptığı açıklamada, “Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olağan toplantısını yaptı. Elektrik tarifeleri gündeme geldi. Güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre konutlarda kullanılan elektriğe zam yok. 30 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanması ve ertesi gün uygulanması bekleniyor” dedi.
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