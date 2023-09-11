Elektrikli yükselişte: Payı artıyor, içten yanmalı motorlar tahtından olabilir!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Otomobil tarihi açısından çok önemli bir dönüşüm yaşanıyor. İçten yanmalı motorların yaklaşık 130 yıllık hükümranlığı yavaş yavaş sona ermeye doğru gidiyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte bazı ülkeler içten yanmalı motorlu otomobil satışlarını 2030, 2035, 2040 gibi yıllarda yasaklayacaklarını açıkladıktan sonra birçok marka elektrikli otomobil yatırımlarını artırdı. Ayrıca Tesla’nın yanı sıra özellikle birçok Çinli marka elektrikli otomobiller üretmeye başladı.

Çin’de birçok yeni marka doğarken Çin elektrikli otomobil pazarı açısından lokomotif hale geldi. AB ülkelerinde de elektrikli otomobil satışları sürekli yüksek oranlarda artıyor. Temmuz ayında AB ülkelerinde elektrikli otomobil satışları 2022 Temmuz ayına göre yüzde 60.6 oranında artarak yüzde 13.6 pazar payına ulaştı. Avrupa’nın en büyük pazarı Almanya’da artış yüzde 68.9 olurken Fransa’daki artış da yüzde 32.4 oranını buldu. En yüksek artış ise yüzde 235.9 oranıyla Belçika’da yaşandı. AB ülkelerinde ilk yedi aylık dönemde elektrikli otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54.7 artışla 819 bin 725 adet oldu.

SATIŞ RAKAMINI AÇIKLAMIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verileri kullanılarak EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan rapora göre 2023 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de 18 bin 656 adet elektrikli otomobil satıldı ve pazardan yüzde 3.2 pay aldı. Ancak Tesla, global kararı nedeniyle satış rakamlarını açıklamıyor. Bu nedenle aslında elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay daha yüksek. Tesla’nın satış adetleriyle ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da genel kanı bu yıl 5 bin adet civarında satıldığı yönünde. Elektrikli otomobil satışlarında marka bazında lider Togg. Ağustos ayında 1965, ocak-ağustos döneminde 3 bin 400 adetlik satış rakamı Togg’u resmi lider yapıyor. İkinci sırada toplam 2 bin 538 adetle Renault yer alıyor. Renault’u ikinciliğe taşıyan model ise yeni Megane E-Tech oldu. Üçüncü sırada yer alan MG’nin toplam satışı 2 bin 264 adet. 1546 adetle dördüncü olan Opel’i, BMW, Mercedes-Benz ve Volvo izliyor. Pazar payı açısından bakıldığında ilk üç sırayı alan Togg yüzde 18.22, Renault yüzde 13.6 ve MG de yüzde 12.14 payla elektrikli otomobil pazarının yüzde 43.96’sına hâkim durumda.

Satışları açıklanan 40 elektrikli modelin 23’ünü SUV, dokuzunu hatchback, yedisini sedan ve birini de cabrio modeller oluşturuyor. 2023’ün ilk sekiz ayında en çok satan elektrikli model, 3 bin 400 adetle Togg T10X oldu. T10X, Ağustos’ta bin 965 adetlik satış rakamına ulaştı. İlk 8 aylık dönemde 1620 adetle Renault Zoe ikinci, 1380 adetle MG4 üçüncü, 918 adetle Renault Megane E-Tech dördüncü, MG ZS EV ise 872 adetle beşinci oldu. Ağustos ayı satışlarında Togg T10X’i 918 adet satılan Renault Megane E-Tech, 412 adetle MG4, 252 adetle Citroen eC4, 154 adetle Renault Zoe takip etti.