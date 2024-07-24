Elektronik ticarete lisans ‘affı’ yolda

Yayınlanma: 24.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 04:00

AKP bir yandan “bütçe yok” diyerek emekliye ek zam yapmazken diğer yandan kamunun şirketlerden alacağı milyarlarca liradan vazgeçmeye devam ediyor. Meclis’e sunulan ve görüşmeleri devam eden “torba teklifte” yer alan Teklifle Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’daki değişiklik de bunlardan birisi. Yasanın “elektronik ticaret lisans bedeli” konulu maddesindeki değişiklikle şartları taşıyan firmaların yurtdışına e-ticaret yoluyla ürün satışı yapmaları ya da sanayi teşvik belgesi alarak yatırım harcaması yapmaları halinde; bu ihracat tutarlarının veya yatırım harcamalarının 2024’te 4 katını, 2025’te 3 katını, diğer yıllarda ise 2 katını net işlem hacimlerinden indirmeleri sağlanacak. Böylece, sektördeki büyük işlem hacimli e-ticaret firmaları, artan oranlı ilerleyen ticaret lisansı bedelinin hesaplanmasında kullanılan yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25’lik dilimlerde çok daha az lisans bedeli ödeyecek.

Bu yolla e-ticaret firmalarının yasanın çıktığı günden beri şikâyetçi olduğu elektronik ticaret lisans bedellerini daha düşük bedeller ve oranlar/dilimler üzerinden ödemeleri için düzenleme yapılmış olacak.

YÜZDE 20 SINIRI VAR

Teklifle, 2024’le sınırlı olarak yurtdışına satış gerçekleştiren e-ticaret firmalarının bu ihracatlarını net işlem hacmi tutarlarından indirim konusu yapabilmeleri için istenen, “sektördeki diğer firmaların toplam işlem hacminin yüzde 20’sinden daha fazla orana sahip olmamaları” şartı dahi aranmayacak. Firmanın piyasada en büyük güç olması halinde dahi 2024’te bu ihracat gelirini toplam net işlem hacmi içinden indirim konusu yapmasına izin verilecek.