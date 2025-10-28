Elon Musk görevinden ayrılabilir: Tesla'da maaş krizi sürüyor!

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Elon Musk’ın önerdiği 1 trilyon dolarlık maaş paketi onaylanmazsa CEO olarak görevinden ayrılabileceğini belirtti. Denholm bu uyarıyı pazartesi günü hissedarlara gönderdiği mektupta yaptı.

GENEL KURUL ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA

Bu açıklama, Tesla’nın yıllık genel kurul toplantısı öncesinde geldi. Şirketin yönetim kurulu, hissedarların çıkarlarını yeterince korumadığı gerekçesiyle uzun süredir eleştirilere maruz kalıyor. Yönetişim uzmanları ve savunucu gruplar, kurulun bağımsızlığı ve Musk’ın etkisini denetleme yetkinliğini sorguluyor.

MAAŞ PAKETİ MUSK’I MOTİVE EDECEK

Denholm, mektubunda önerilen performansa dayalı maaş paketinin Musk’ı en az yedi buçuk yıl daha Tesla’nın başında tutmak ve motive etmek amacıyla hazırlandığını vurguladı. Musk’ın liderliğini “kritik” olarak nitelendiren Denholm, uygun bir teşvik planı olmadan şirketin onun “zamanını, yeteneğini ve vizyonunu” kaybedebileceğini belirtti. Musk’ın Tesla’nın yapay zeka ve otonom teknolojide küresel lider olma hedefi için rolünün hayati önem taşıdığı ifade edildi.

PAKETİN DETAYLARI VE YATIRIMCI ÇAĞRISI

Önerilen paket, Musk’a 8,5 trilyon dolarlık piyasa değeri hedefi ve otonom sürüş ile robotikteki kilometre taşları dahil olmak üzere 12 dilim hisse senedi opsiyonu sunacak. Denholm, bu planın Musk’ın teşviklerini hissedar değeri ve uzun vadeli büyüme ile uyumlu hâle getireceğini ve yatırımcılardan Musk ile yakın çalışan üç uzun süreli yöneticiyi yeniden seçmelerini istediğini belirtti.

YÖNETİM KURULU GEÇMİŞİ VE İNCELEMELER

Tesla’nın yönetim kurulu, Musk ile yakın ilişkisi nedeniyle yıllardır inceleme altında. Delaware mahkemesi yılın başlarında Musk’ın 2018 yılı maaş anlaşmasını, tamamen bağımsız olmayan yöneticiler tarafından uygunsuz şekilde verilmiş ve müzakere edilmiş olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.